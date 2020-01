Mégis maradhat az Arsenal leváltott csapatkapitánya

A spanyol volt a klub játékosa, most edzőként tér vissza, trófeákért harcolna. A klub a 10. helyen áll.

Az Arsenal is új edzőt avatott az angol labdarúgó-bajnokság hagyományos karácsonyi fordulójában.

Az Arsenalt két hete irányító Mikel Arteta szeretné megtartani svájci válogatott futballistáját, Granit Xhakát, írja az MTI. A december 20-án kinevezett spanyol szakember a Manchester United szerdai legyőzése után azt mondta, ha megadják a középpályásnak a bizonyítási lehetőséget, akkor azt jó játékkal fogja meghálálni.

"A tulajdonságait és a hozzáállását is kedvelem, nagyszerű labdarúgóról van szó. Most is jól teljesített, sok labdát szerzett és jól játszotta meg azokat, végig koncentrált" - idézik Artetát.

A 27 éves svájci labdarúgó jövője azután vált kérdésessé az Arsenalnál, hogy októberben, a Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzésen a lecserélése után addig hergelte a szurkolókat, amíg azok kifütyülték. Ezután az Arsenalt akkor irányító Unai Emery megfosztotta játékosát a csapatkapitányi tisztségtől, és egy hónapig nem is játszatta.

Az Arsenal szerdán sorozatban négy nyeretlenül megvívott Premier League-meccs után tudott ismét nyerni a Manchester United 2-0-s legyőzésével.