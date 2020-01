Nike mezben játszik a következő szezontól a Liverpool

A Bajnokok Ligája-győztes Liverpool a 2020-2021-es szezontól kezdve öt évig a Nike szerelésében játssza meccseit Jürgen Klopp csapata, írja a Goal.com. A Liverpool öt év után cseréli le jelenlegi partnerét, a New Balance-ot.

A Liverpool tavaly kezdett el tárgyalni a Nike-val, a New Balance bíróságra ment emiatt, mert álláspontja szerint a klub ezzel megszegte az érvényben lévő szerződésüket. A bíróság végül a Liverpoolnak adott igaza, így nem volt akadálya a váltásnak. Érhető, hogy a New Balance csalódott volt a döntés miatt, mivel a Liverpool jelenleg a világ egyik csapatának számít, és valószínűleg nem kevés fogy a Mohamed Szalah vagy Sadio Mané nevével ellátott mezekből.

Érdekes módon a Goal.com cikkei alapján a Nike kevesebbet fizet majd a Liverpoolnak, mint a New Balance. Eddig évente 45 millió fontot, tehát átszámítva 16 milliárd forintot kapott az angol klub a New Balace-tól, az amerikai sportszergyártóval kötött nyáron életbe lépő megállapodás viszont csak évi 30 millió fontról szól. A Liverpool azt reméli, hogy a Nike-val való együttműködés révén Angliában és globálisan is növelni tudja szurkolótáborát.

A top csapatok közül a Chelsea, a PSG, a Barcelona, az Inter és az Atlético Madrid játszik Nike mezben.

(Borítókép: Egy Liverpool-játékos az Everton elleni FA-kupa-meccsen január 5-én. Fotós: Phil Noble Ügynökség: Action Images via Reuters)