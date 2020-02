Rüdiger duplázott, a Leicester elherdálta a helyzeteit a szombati rangadón

Rögtön egy rangadóval indult a Premier League 25. fordulójának szombati játéknapja, a Leicester ugyanis a Chelsea-t fogadta, a győzelem pedig mindkét csapatnak fontos volt. Előbbinek azért, hogy tapadjon a jelenleg második helyen álló Manchester Cityre, utóbbinak pedig azért, hogy tartsa biztos előnyét az ötödik helyen álló Manchester United előtt. Ennek megfelelően mindkét csapat elég aktív is volt, és izgalmas meccset játszottak egymással, a 2-2–es végeredménynek azonban csak a riválisaik örülhetnek igazán.

A szurkolók egy percig sem panaszkodhattak, a csapatok ugyanis már az első félidőben őrült rohanásba kezdtek. Egymást érték a szépen felépített támadások, de ezeket sorra el is herdálta a Chelsea és a Leicester is, így gól nélkül ért véget az amúgy elég eseménydús első félidő. A második játékrészben aztán egy percet sem kellett várni az első gólra: a Chelsea német hátvédje, Antonio Rüdiger egy szöglet után bólintott a hazaiak kapujába. Szűk tíz perc múlva aztán jött is a válasz, Barnes egy szép szóló végén lőtt kapura, a szerencsésen megpattanó labdát pedig esélye sem volt hárítani a kapusnak.

A 64. percben aztán egy végletekig kijátszott akció végén Chillwell a vezetést is megszerezte a hazaiaknak, a kapujából rosszul kiszaladó Caballerónak ezúttal sem volt semmi esélye a védésre. A Chelsea ugyanakkor nem hagyta magát, Rüdiger újabb góljával hét perccel később kiegyenlítettek. A német hátvéd ezúttal egy középre adott szabadrúgásra érkezett remekül fejjel, ezzel pedig John Terry után 2013 áprilisa óta az első Chelsea-hátvéd lett, aki duplázni tudott a Premier League-ben.

Ezt követően aztán megint a Leicester lendült támadásba, de sorra szórakozták el a helyzeteiket, így maradt a 2-2.

meccs