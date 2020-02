Neymar: Beszéljek franciául? A nagy szart!

Tükörsimán, 5-0–ra győzött szombaton a PSG a Montpellier ellen, és ugyan Neymar az előző hét bajnoki után ezúttal gólt nem lőtt, így is felhívta magára a figyelmet. A rózsaszínre festett haja már a meccs kezdete előtt nagy feltűnést keltett, emellett azonban azzal is bekerült francia lapokba, hogy a félidőben óriási hisztit vágott le egy sárga lapja miatt.

A brazil a 38. percben kapott lapot sportszerűtlenségért, az pedig már akkor látszott, hogy nem nagyon ért egyet a döntéssel, mert heves reklamálásba kezdett a játékvezetőnél. A dolog a jelek szerint annyira felbosszantotta a csatárt, hogy a félidő lefújása után sem tudta elengedni, az öltözőbe menet is folytatta a reklamálást, míg meg nem kérték, hogy beszéljen franciául.

Beszéljek franciául? A nagy szart!

– válaszolta erre az elsétáló Neymar, aki menet közben a falhoz is vágott valamit, hogy nyomatékosítsa a szavait. A második félidőre azért sikerült lenyugodnia, az 57. percben rúgatott is egy gólt Mbappéval, de ő maga nem talált be – a meccsen Mbappé mellett Sarabia, Di Maria és Kurzawa lőttek gólt, illetve esett egy öngól is.

Nem ő volt amúgy az egyetlen, aki bosszankodott az amúgy simán megnyert meccsen, Mbappénál az verte ki a biztosítékot, hogy Thomas Tuchel a 68. percben lecserélte őt. Angel Di Maria a Canal+-nak annyit mondott az esetről, hogy teljesen normális volt a francia sztár haragja, minden csatár rosszul éli meg, ha lecserélik, de el kell fogadni, hogy a padon ülők is játszani akarnak. A meccs után Tuchel is reagált az esetre, és elmondta, ő az edző, és a jövőben is meg fogja hozni ezeket a döntéseket, de nem dühös, inkább csak szomorú, mert semmi szükség az ilyen reakciókra.

A héten az Atlétivel komolyan hírbe hozott Edinson Cavani is pályára lépett a meccs második félidejében, sőt, lőtt is egy később érvénytelenített gólt. Di Maria vele kapcsolatban arról beszélt, hogy tudja, hogy rengeteg pletyka látott napvilágot, de jelenleg az uruguayi része a csapatnak.

