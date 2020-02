Halaszthatják a szombati Újpest-Fradi derbit

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szerdán közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy a pálya alkalmatlansága miatt nem rendezhetik meg a Szusza Ferenc Stadionban a szombati Újpest-FTC derbi a játékosok testi épségét óvandó, így arra kérték a rendező csapatot, keressenek új helyszínt a bajnokinak.

A Nemzeti Sport viszont már arról ír csütörtökön az Újpest FC-től kapott információk alapján, hogy új helyszín helyett inkább új időpontot keresnének a mérkőzésnek, olyannyira, hogy már be is adták a halasztási kérelmet az MLSZ felé. Ezt egyébként a Ferencváros is támogatta.

Az NSO úgy tudja, hogy az Újpest "az összes szóba jöhető fővárosi és vidéki (!) lehetőséget megvizsgálta", a probléma nem is ez, hanem hogy a sporttörvényben előírtak szerint nyolc nappal előre kellett volna rendőri biztosítást kérniük, az illetékes rendőrkapitányságok viszont nem vállalták ilyen szák határidővel a biztosítást.

A Rangadó.hu úgy értesült, hogy az MLSZ órákon belül dönthet a halasztási kérelemről.