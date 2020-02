Egymillliós bírságot kapott a Pécs a huligánok miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Pécsi Mecsek FC futballklub a horvát HNK Cibalia Vinkovci csapatával játszott felkészülési mérkőzést február elején, amikor a meccs 25. percében a helyi és a horvát szurkolók egymásnak estek. A kiérkező rendőrök végül 41 horvát és 3 magyar szurkolót fogtak el és állítottak elő. Az ügyben csoportos garázdaság és rendbontás miatt indítottak eljárást.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága is foglalkozott az esettel. A bizottság csütörtöki ülésén úgy határozott, hogy a Pécsnek egymillió forint pénzbüntetést kell fizetnie a rendbontás miatt.

A Haladás és a Honvéd játékosait is büntette a bizottság. A hétközi Haladás-Honvéd Magyar Kupa-meccsen abból kerekedett balhé, hogy a honvédos Lanzafame Davide nem fogadta el az ellenfél Szekér Ádám kézfogását, miután a mérkőzésen többször is keményen ütköztek. Kisebb dulakodás alakult ki emiatt a pályán, a csapatokból többen is beszálltak a kakaskodásba.

Az eset miatt az MLSZ Jagodics Márkot (Haladás) és Kálnoki Kis Dávidot (Honvéd) 2-2, míg Lanzafame Davide-t (Honvéd) és Szekér Ádámot (Haladás) 1-1 Magyar Kupa-meccsere tiltotta el.