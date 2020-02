Böde félpályás szólógóllal tért vissza az eltiltásából

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Többnyire gólzáporos meccseket játszottak az NB I. 22. fordulójában az öt meccset jelentő korábbi sávban:

a Fehérvár Ivan Petrjak mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re nyert otthon a ZTE ellen,

a Paks 4-2-re verte a Debrecent,

a Kisvárda 2-2-es döntetlent ért el a Diósgyőr ellen,

a Honvéd a tizenegyesek meccsén 1-1-et játszott a Felcsúttal,

az Újpest pedig idegenben nyert 1-0-ra a Kaposvár ellen.

A Paksnál góllal tért vissza az eltiltásból Böde Dániel, aki csapata második gólját szerezte, ezzel fordítottak a korai vezetéshez jutó Debrecen ellen. A Debrecen a 65. percben aztán ki tudott még egyenlíteni, de az utolsó három percben két gólt is szerző Paks végül behúzta a meccset.

A Fehérvár meccsén 200. magyar bajnokiján játszó Nikolics Nemanja büntetőt hibázott, de egyből javított utána egy gólpasszal, amit a végül mesterhármassal záró Ivan Petrjaknak adott.

A Honvéd-Felcsúton szinte tobzódtak a büntetők, Davide Lanzafame kettőt is lőhetett, egyet kihagyott, egyet belőtt, de a végeredményt is 11-esből állította be a vendég csapat, Josip Knežević volt eredményes a 88. percben.

A fordulót a Mezőkövesd-Ferencváros rangadó zárja 19.30-tól.

Eredmények, OTP Bank Liga, 22. forduló

Paksi FC-Debreceni VSC 4-2 (2-1)

Paks, 1200 néző, v.: Berke

gólszerzők: Kulcsár (26.), Böde (31.), Sajbán (87.), Windecker (93.), illetve Szécsi (5.), Garba (65.)

sárga lap: Szabó J. (28.), Kulcsár (33.), Hahn (63.), illetve Ferenczi (14.), Pávkovics (72.), Baráth (85.)

Budapest Honvéd FC-Puskás Akadémia FC 1-1 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2283 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Lanzafame (53., tizenegyesből), illetve Knezevic (88., tizenegyesből)

sárga lap: Ikenne-King (41.), Moutari (43.), Lovric (87.), illetve Varga J. (10.), Szolnoki (30.), Knezevic (60.), Hadzsiev (89.)

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 2-2 (1-0)

Kisvárda, 2512 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Cukalasz (23.), Melnyik (76.), illetve Molnár G. (82.), Egerszegi (89.)

sárga lap: Lucas (36.), illetve Tabakovic (67.), Iszlai (74.)

Kaposvári Rákóczi FC-Újpest FC 0-1 (0-1)

Kaposvár, 1096 néző, v: Erdős

gólszerző: Novothny (5. - tizenegyesből)

sárga lap: Nagy J. (63.), Vachtler (86.), Nagy T. (90.), illetve Ristevski (56.)

Mol Fehérvár FC - Zalaegerszegi TE FC 4-1 (1-0)