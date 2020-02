Mezőnyjátékostól ez biztosan a szezon vetődése, de pirosat ért

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

0-0-ás állásnál lőtt az FC Brugge kapujára a Manchester United szélsője, Daniel James a két csapat Európa Liga-visszavágóján csütörtök este, a labda biztosan kaput talált volna, csakhogy a belgák védője, Simon Deli ezt megakadályozta: remek vetődéssel, ám kézzel hárított.

A játékvezető gondolkodás nélkül mutatta, büntető következik, Delit pedig egyből pirossal kiállította. Teljesen egyértelmű volt szabad szemmel is, a lassítások után meg végképp, hogy a 11-es és a piros lap is jogos - de nem a videóbírónak, ami kihívta a bírót, nézze meg maga is, hátha véletlennek látja kezezést, és akkor elég a sárga lap. (Arra nem is merünk gondolni, hogy esetleg a büntető jogosságában is kételkedtek.)

A bíró ki is kocogott a partvonalhoz, ahol megmutogatták neki az esetet minden kamerából. Megmagyarázhatatlanul sokat, úgy 90 másodpercet töltött a monitor előtt, majd mutatta, a büntetőt és a kiállítást is helyben hagyja.

Jól jellemzi a videóbíró működését, hogy Deli 21 perc 35 másodpercnél mutatta be a védést a meccsen, a unitedes Bruno Fernandes pedig 26 perc 5 másodpercnél rúgta el a labdát a tizenegyesnél. Azaz nagyjából 4 és fél percet állt a játék.

A United emberelőnyben már a szünetig rúgott még két gólt, valójában eldöntötte a továbbjutást, aztán a szünet után még hozzátett kettőt. Bruggében 1-1-re végeztek a csapatok, az angolok 6-1-gyel jutottak a nyolcaddöntőbe.