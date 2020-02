A kínai futballbajnokságba igazolt Kádár Tamás

Helyette Szalai Attila került be a keretbe.

Kádár Tamás a kínai futballbajnokságban folytatja karrierjét, a védő a Dinamo Kijevből a Shandong Lunenghez igazolt, írta Twitterén a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Kádár három és fél szezont húzott le a Dinamo Kijevnél, de utolsó idényében kevés lehetőséget kapott, az első csapatból is kikerült. Úgy tűnt, a klub is szeretne megválni a sérüléssel is küzdő játékostól.

A hátvéd most négy évre aláírt a kínai bajnokság tizedik helyén álló Shandong Lunenghez, ahol többek között a belga Marouane Fellaini és az olasz Graziano Pellé is játszik.

Az átigazolási díjról egyelőre nincs hír, az 57-szeres válogatott Kádár értéke a Transfermarkt szerint 4 millió euró.