"Drasztikus" fizetéscsökkentés a győri futballcsapatnál, az edző már távozott

Most, hogy a koronavírus-járvány miatt leállt a teljes futballélet Magyarországon, a klubok meccsek hiányában több milliós veszteséget kénytelenek elszenvedni a kieső jegy- és reklámbevételek miatt. Az NB I.-ben már fontolgatják, hogy erre az időszakra csökkentik a játékosok és az edzők bérék, a Debrecen egységes javaslattal állt elő, de a többi csapat hallani sem akart erről.

Az NB II. is érintett, a másodosztályú bajnokságban ugyanúgy nem rendeznek meccseket, a gazdasági hatások ott is jelentkeznek. A hatodik helyen álló Győri ETO-nál már meg is lépték a fizetéscsökkentést.

A megváltozott körülmények között, ahogy a világ valamennyi bajnokságában, úgy nálunk sem tudjuk garantálni a jövőt illetően az első csapat játékosainak és a szakmai stábnak, hogy a szerződésükben foglalt összegeket fizessük meg a későbbiekben. Nem tudjuk, hogyan alakul a jövő, nem látjuk, hogy a gazdasági megszorítások milyen hatással bírnak az elkövetkezendő időszakra. Drasztikus fizetéscsökkentésre tettünk javaslatot az első keret tagjainak és ezt minden futballista elfogadta és aláírta a közös megegyezéssel módosított megállapodását

- nyilatkozta a Kisalföldnek Soós Imre, a klub ügyvezetője. Arra nem tért ki, hogy a drasztikus csökkentés konkrétan hány százalékot jelent.

A megszorítás részeként a klub lerövidítette Kondás Elemér vezetőedző szerződését, ami így már csak június végéig érvényes. A Kisalföld szerint Kondás arra számít, hogy addig nem fog újraindulni a bajnokság, ezért gyakorlatilag befejezte a munkát a Győrnél. Soós Imre a Nemzeti Sportnak azt is elmondta, hogy a játékosok közül ketten azzal a feltétellel mentek bele a fizetéscsökkentésbe, hogy lerövidítik a szerződésüket.

A győri futballklub legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy Dézsi András Csaba, a város fideszes polgármestere keményen kritizálta a csapat teljesítményét, és kijelentette, hogy az egyébként masszívan nyereséges klub nem kap több önkormányzati támogatást. A szexbotránya miatt lemondó Borkai Zsolt polgármestersége alatt több százmillió forint támogatást kapott az ETO.

