Dárdai visszatér a Hertha akadémiájára, a felnőttcsapat tabu

A tavaly áprilisi elválás után a Hertha BSC sportigazgatója, Michael Preetz bejelentette, hogy visszatér a klub utánpótlásába dolgozni Dárdai Pál. A 44 éves magyar edző szerepkörét egyelőre még nem tisztázták, azt még nem tudjuk, melyik korosztály irányítását veszi át.

„Normális esetben ilyenkor már tudjuk, mit hoz a jövő, a koronavírus miatt még nem tisztázott, milyen felállásban vágunk neki a következő évnek” – nyilatkozta a Bildnek Michael Preetz.

Dárdai is megerősítette a legnagyobb bulvárlapnak, hogy az utánpótlásban fog ténykedni, az akadémia igazgatójával, Benjamin Weberrel tisztázza majd, mi lesz a pontos feladata. Mielőtt 2015-ben átvette a felnőttcsapat irányítását, a 15 éves csapatot bízták rá, amelyikkel bajnokságot nyert, és 2014-ben eljutott az ennek a korosztálynak kiírt kupasorozat manchesteri döntőjébe.

Januárban azt mondta az edző:

Háromhetente kapok ajánlatokat, néha erkölcstelenül sok pénzt kínálnak, de vannak korrektek is. Ez szép.

Dárdai erre a szezonra is kapott fizetést a Herthától, mert még 2019 januárban 2020 nyaráig szóló szerződést kötöttek vele. Amióta menesztették, vezette az első csapatot Ante Čović, Jürgen Klinsmann és most Alexander Nouri is, aki nem végleges megoldás. Preetz a Bayerntől távozó Niko Kovačot szeretné vezetőedzőnek. Kézenfekvő lenne, hogy Dárdai visszavegye a felnőtteket, de Preetz és közte még tavaly megromlott a viszony, ezért a közös szerepvállalásuk pillanatnyilag elképzelhetetlen.

A március közepén leállított szezonban a 13. helyen áll a Hertha. Az idei eredmények nem álltak egyenes arányban a klub megváltozott anyagi lehetőségeivel, mert a télen a berliniek költötték a legtöbb pénzt az átigazolási piacon, míg Dárdai időszakában folyamatosan spóroltak, és nagy sztárt nem tudtak megvásárolni.

Dárdai középső fia, Márton az U19-es csapatban játszik, középhátvéd. Bence 14 éves.