Csődbe mehet az NB II.-es siófoki futballklub

Az NB II.-es futballbajnokságban ötödik helyen álló Siófok futballistái nem fogadták el a vezetőség által ajánlott bércsökkentési ajánlatot, ezért komoly veszélybe került a klub jövője.

A Csakfoci.hu-nak György Tamás tulajdonos elmondta, nincs egyezség, és emiatt patthelyzet van, de bízik benne, hogy a játékosok megértik, nincs más választásuk, mert rendkívül kevés mozgásterünk van, és valós veszély a csőd.

Van egy rendelkezésre álló forrás, amit szét tudunk osztani a játékosok között, de tíz egységből nem tudunk húsz egységet fizetni. Vagy belemennek a csökkentésbe, vagy csődbe viszik a klubot, de így sem, úgy sem lesz több pénzük

- idézi a lap. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet miatt korábban több NB II.-es klub is bércsökkentést jelentett be, így tett a Nyíregyháza, a Győr, a Gyirmót és a Dorog is.

Az első osztályban, az NB I.-ben is felmerült a kollektív fizetéscsökkentés, mint javaslat, azonban azt nem fogadták el a klubok. Hogy milyen helyzet várható a futballban a járvány után, arról ebben a cikkünkben írtunk.