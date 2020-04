24-szer annyit fizet a magyar tévé a fociért, mint a szlovák

A Dunaszerdahely klubtulajdonosa, Világi Oszkár egy szlovák sportlapnak adott interjút, amit a sportolunk.sk fordított le. Fontos adatokat árult el a szlovák ligában harmadik helyen álló DAC főnöke. Azt eddig is tudtuk, hogy 40 százalékkal megvágta a játékosok bérét.

Azt is elmondta viszont, hogy mennyi pénzt fizet a szlovák tévé a közvetítési jogokért.

"A televíziós közvetítésekből jóformán semmilyen bevételük nincs a kluboknak. Egy év alatt ez összesen az élvonalbeli kluboknak 500 ezer euró, ami egy csapatnak 40 ezer euró. A környező országokhoz képest ez vicces összeg. Ausztriában a klubok 16 milliót, Lengyelországban 60 millió eurót osztanak szét. A mi klubjainknak a jegyekből és a kegytárgyakból van bevételük, de ez sem nagy összeg. Marad a szponzorálás és a játékosok eladása, de mi vár ránk ezen a téren? A szlovákiai klubok ma nagyon nehéz helyzetben vannak. Nem tudom, mi lesz így a futballal, vagy általánosan a sporttal."

Világi hozzátette, hogy 12 millió euróra lenne szükségük a jogdíjakból. Magyarországon körülbelül ennyi pénzt kapnak a klubok a köztévétől. A szlovák hokiban a 2018-19-es adat szerint 250 ezer eurót kapnak a csapatok.

Az üzletember azért is vetette fel, hogy egy közös szlovák-cseh-magyar ligát kellett összehozni, ami nem új ötlet, a Slovan tulajdonosa is felvetette.

A Zsolna tulajdonosa, Jozef Antosík egyébként csődöt jelentett.

"Ha a saját pénzünket tesszük a futballba, ő pedig ezt már több mint tíz éve teszi, jogunk van ilyen lépésre"

- kommentálta ezt a lépést Világi.

A Zilina egyébként remek nevelőmunkát végzett, az olasz bajnokságba értékesítette Skriniart (Inter), Hanckót (Fiorentina) Vavro (Lazio).

A két ország azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szerepelt, és Szlovákia kétszer is legyőzte a mieinket. Az Európa Ligában tavaly és idén is volt főtáblásuk, ahogy Magyarországnak is.