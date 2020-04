Nyíregyháza 70 millió forintot tart vissza a helyi futballcsapat támogatásából

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete a bértárgyalásokban is segíti a profi játékosokat, és segélyalapot is nyitott számukra. Nem az NB I.-esek vannak igazán bajban. A bizonytalanságot erősíti, hogy az MLSZ nem kommunikál.

Nyíregyháza polgármestere, Kovács Ferenc (Fidesz) összesen 69,5 millió forinttal csökkentette a város NB II.-es futballcsapatának támogatását, írja a Szabolcsihir.hu,

A polgármester saját határkörben döntött a korábban megszavazott támogatás nagy részének visszavonásáról. Az előterjesztésében az olvasható, hogy a Nyíregyházi Spartacus FC-nek 2020-ra megítélt 39 millió forintos szponzori díjat 19,5 millióra módosítja, az egyszeri, 50 millió forintos szponzorációt pedig eltörli. Egy másik dokumentumban pedig az olvasható, hogy a március 16-án felfüggesztett versenyprogram miatt a város nem tudja elismerni az áprilisra, májusra és júniusra vonatkozó előlegszámlákat.

Lövei Csaba önkormányzati képviselő azt írta az Indexnek, hogy a döntést a helyi ellenzék is támogatta.

A Nyíregyházi Spartacus az egyik első olyan futballcsapat volt, amelyik nyilvánosságra hozta, hogy csökkentik a játékosok bérét a várható anyagi problémák miatt. Azóta több klub jelentett be fizetéscsökkentést, például a Mol Fehérvár, a Diósgyőr és a Ferencváros is, míg az NB II.-es Siófoknál hetek óta ment az alkudozás a bérekről, egy friss kormányrendelet pedig már szabályozza is a kérdést, a klubok 70 százalékkal, egyoldalúan csökkenthetik a béreket.