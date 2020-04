Egyoldalúan és 70 százalékkal csökkenthető a magyar futballisták bére

A következő éveket is a járvány okozta válság fogja meghatározni a futballban. Egyesek szerint nem lesznek nagy igazolások, a játékosok piaci értéke is visszaesik. Szlovákiában egy topcsapat már bedőlt, míg itthon leszavazták az egységes fizetéscsökkentést.

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete a bértárgyalásokban is segíti a profi játékosokat, és segélyalapot is nyitott számukra. Nem az NB I.-esek vannak igazán bajban. A bizonytalanságot erősíti, hogy az MLSZ nem kommunikál.

A kormány rendeletet alkotott a magyar futballisták bércsökkentéséről is, ami szerint legfeljebb 70 százalékkal vágható meg a játékosok bére, szúrta ki a Magyar Közlönyben a Napi.hu.

A koronavírus-járvány miatt a bajnokságok leálltak, és a legtöbb klub megpróbálja csökkenteni a költségeit. A meccs nélkül maradó játékosokon is takarékoskodnak, már több klub jelentette be a Ferencvároson át a Diósgyőrig, hogy csökkentették a fizetéseket, több egyesületnél pedig jelenleg is folynak a bértárgyalások. A csökkentés mértéke a felek érdekérvényesítő képességén is múlt, de most a kormány kijelölte, hogy mi lehet a maximális elvonás. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerébe tartozó kluboknál ez 70 százalék lehet. Nemcsak a játékosok, hanem az edzők és más sportszakemberek bérét is lehet csökkenteni. A fizetések megvágása a veszélyhelyzet végéig tart. A futballisták kiszolgáltatottságát viszont növeli, hogy a klubok már nem kényszerülnek egyezkedésre, a béreket egyoldalúan csökkenthetik.

A rendelet a többi látvány-csapatsportágban szereplő kluboknak is megengedi az egyoldalú bércsökkentést, de ezeknél nem szabott korlátot a jogalkotó.