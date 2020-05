A holland futballválogatott szövetségi kapitánya, Ronald Koeman szívproblémái miatt került kórházba vasárnap, és az állapotát a gyors műtéti beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni, írja a holland De Telegraaf.

Az 57 éves Koeman 2018 óta irányítja a holland futballválogatottat, a koronavírus-járvány miatti leállás miatt viszont most dolgoznia sem kell egy darabig, mivel a válogatott mérkőzéseket, ahogy a nyári Európa-bajnokságot is elhalasztották.

Koeman játékosként is a holland válogatott alapembere volt, emlékezetesek voltak bombaerős szabadrúgásai. Futballozott az Ajaxban, a PSV-ben és a Barcelonában is, visszavonulása után Hollandiában, Spanyolországban, Angliában és Portugáliában is edzősködött, mielőtt megbízták a válogatott irányításával.