Andorra apropóján visszanéztük, milyen válogatott állt fel legnagyobb bukásainkkor. Volt egy ember, aki égett Máltán, Izland ellen, és a hollandok elleni hetesnél is. Klausz két hetest is túlélt, és meglepő nevek kerültek elő, kik játszottak Csanknál, Bozsiknál.

És vacsorázni viszik. A Feyenoord korábbi csatára bére egy részéhez nem nyúlhatott, most abból él.

Köszörül, ragaszt, fest, padot javít. A tatabányai csatárt, Plotár Gyulát 58 évesen is megbecsülik.

1993-ban 9 évnyi várakozás után április végén lett bajnok a holland Feyenoord. Meg akarták ünnepelni ezt az évfordulót, de a koronavírus-járvány közbeszólt, a holland bajnokságot már rég lefújták. A klub ettől még megjelentetett egy 40 oldalas kiadványt, amelyik konkrétan Kiprich Józsefről szól. (A klub 1999-ben és 2017-ben.)

A magyar csatár 1989-ben szerződött a klubhoz a Tatabányától, és annak 1995-ig a tagja is maradt. 128 bajnokin 53 gólt szerzett. 25 éve köszönt el a klubtól, a ciprusi Apoelhez szegődött.

A különszám május ötödikétől hat euróért megrendelhető. Kiprichről könyv is van a shopban, annak 26 euró az ára. A csatár továbbra is rendkívül népszerű a klub szurkolói között, miatta tanultak meg néhány szót magyarul. Holland turisták miatta szoktak Tatabányára érkezni.

Az A4-es kiadványban a róla szóló verseket, dalokat is megjelentetik az emlékezetes momentumok mellett, amikor például a kapuig szlalomozott, vagy amikor a félpályánál rázta le a védőjét, aki bárhogy is igyekezett, nem tudta utolérni, és egy elegáns emeléssel fejezte be az akciót.

"Lehet, hogy úgy tűnt, mintha egy nagypapa sétálna a pályán, de gyors volt, ez a gól is maximálisan alátámasztja" - írta az egyik szerző. A találat 5:50-től a videón. Előtte van egy sarkazós gól, azzal is belopta magát a drukkerek szívébe.

Személyes tapasztalat Kiprich népszerűségéről: az egyik bredai panzióban Kiprich volt a wifi kódja 10 éve. Breda és Rotterdam között félóra a távolság autóval.

Az 56 éves Kiprich Felsőgallán edzősködik, 2012-től csak kisebb csapatok bíztak benne.