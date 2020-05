Chiellini: Balotelli tényleg megérdemelt volna egy pofont

Ugyan a Juventus védőlegendájának, Giorgio Chiellininek csak jövő héten jelenik majd meg az "Io, Giorgio", vagyis "Én, Giorgio" című önéletrajza, egy friss interjúban már most fény derült néhány titokra a könyvből. Az olasz hátvéd Mario Balotellinek és Felipe Melónak is keményen nekiment, és azt is bevallotta, hogy zsigeri gyűlöletet érez az Inter iránt – írja a Football Italia.

Két játékosban hatalmasat csalódtam, és megerősítek mindent, amit a könyvben leírtam. Balotelli egy negatív személyiség, aki egyáltalán nem tiszteli az őt körülvevő embereket. A 2013-as konföderációs kupán semmit nem tett a győzelemért a brazilok ellen a csoportkörben, tényleg megérdemelt volna egy pofont.

– mondta Chiellini a La Repubblicának adott interjúban, hozzátéve azt is, hogy hiába gondolták sokan, hogy Balotelli az öt legjobb csatár között van, nála még a legjobb húszba sem fért be.

Felipe Melót ugyanakkor még Balotellinél is jobban utálta a hátvéd, állítása szerint azért, mert képtelen elviselni az olyan embereket, akikben semmi tisztelet nincsen, és folyamatosan kötözködnek. Mint mondta, ha Melo ott volt valahol, bármelyik pillanatban verekedésig fajulhatott a helyzet, ő pedig meg is mondta a Juventus vezetőségének, hogy a brazil rohadt alma a csapatnál. Chiellini nem kívánt semmi rosszat ezeknek a játékosoknak, ha bármit el akar mondani nekik, azt meg is fogja tenni. Mint mondta, nem lehet mindenkinek a legjobb haverja, de csak ők ketten mentek túl nála minden határon. Szerinte egyébként nem azzal van a baj, ha valaki rosszul játszik, vagy néha éjszakába nyúlóan bulizik, hanem azzal, ha valaki konzekvensen nem mutat tiszteletet mások iránt.

A hátvéd a két játékos mellett az Inter iránt is kifejezte a gyűlöletét a könyvben, de hasonlóan indokolta meg a dolgot, mint ahogy Marco Materazzi a múlt heti, Juventus elleni kirohanását. Chiellini szerint mindenki pontosan tudja, mire gondolt, saját bevallása szerint

ugyanúgy gyűlöli az Intert, ahogy Michael Jordan gyűlölte a Detroit Pistonst.

Mint mondta, képtelen nem utálni a csapatot, de az esetek túlnyomó többségében azután, hogy a pályán ízekre szedték egymást, az öltözőben már csak nevetnek az egészen. Chiellini elmondta azt is, hogy mikor tavaly megsérült a térde, semelyik üzenet nem töltötte el akkora örömmel, mint amit az interes javier Zanettitől kapott. Az ilyen gyűlölet az, ami arra ösztökél, hogy legyőzd a riválisod, és ha helyén van kezelve, akkor létfontosságú eleme a sportnak – tette hozzá.