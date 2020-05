Rablótámadásban meghalt az argentin legenda, aki Maradona szerint is jobb volt nála

Egy rablótámadásban szerzett sérülései miatt, hetvennégy éves korában meghalt Tomás Carlovich argentin labdarúgó és edző. A CNN televízió beszámolója szerint Santa Fében az utcán érte támadás, a kerékpárját rabolták el tőle. Súlyos fejsérülést szenvedett, stroke-ot kapott, majd kómába esett, és a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

Carlovichot, annak ellenére, hogy nem volt válogatott – nem volt kedve a válogatottban szerepelni, pedig számtalanszor hívták –, sok hozzáértő minden idők egyik legjobb argentin futballistájának tartotta. Diego Maradona februári találkozójukon mezt ajándékozott neki, a következő felirattal: „Trinche, jobb voltál, mint én”.

Az edzőként három U20-as vb-t is nyerő José Pékerman a legjobb játékosnak nevezte egykor Carlovichot, akit látott játszani. A legenda szerint Mercelo Bielsa is róla mintázta a játékát. A középpályás Carlovich pályafutása során több élvonalbeli csapatban játszott hazájában, a játéktól 1983-ban vonult vissza.

Carlovich mindig is különc volt, nem volt hajlandó Argentínán kívüli csapathoz igazolni, de még az első osztályú csapatok kérésének sem nagyon engedett, alig játszott a legfelsőbb szintű bajnokságban, holott hazája egyik legjobbjaként tartották számon. Pályafutása alatt többek között a Milan és több francia klub is le akarta igazolni, de mindegyiknek nemet mondott, ahogy később Pelének is, aki a New York Cosmoshoz csábította.

Carlovich 1974-ben a világbajnokságra készülő argentin válogatottból is bolondot csinált. A nemzeti csapat a felkészülés végén Rosario város legjobbjai ellen álltak ki. A rosariói válogatott a félidőben 3-0-ra vezetett, így az akkori argentin kapitány, Vladislao Cap addig könyörgött, amíg Carlovichot nem engedték pályára a második félidőben. A vége így is 3-1 lett a rosariói alkalmi csapatnak.

(Index/MTI)