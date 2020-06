Pár perc katarzis négy év szenvedés után

Mamadou Doucouré, a Borussia Mönchengladbach játékosa számára történelmi pillanatot hozott csapata szombati, Union Berlin elleni mérkőzése:

négy év szenvedés után, a 90. percben beállva végre bemutatkozhatott klubjában.

A szenegáli születésű de francia (ifi)válogatott játékos még 2016-ban került a Mönchengladbachhoz a Paris Saint-Germaintől, de a sorozatos sérülései miatt eddig nem léphetett pályára Németországban.

A most 22 éves Doucouré 2016 nyarán, röviddel a Mönchengladbachhoz szerződése előtt szenvedett súlyos izomszakadást. Erre az elmúlt négy évben négyszer is rásérült, mindegyikkel hosszú hónapokra kidőlve, majd 2019 októberében még egy vádlihúzódást is elszenvedett, ezután jött most a a várva várt bemutatkozás.

A Borussia Mönchengladbach a vasárnapi 4-1-es sikerével – a Bayer Leverkusennel azonos pontszámmal állva – a harmadik a Bundesligában, az újonc Union Berlin jelenleg a 14. helyen áll.