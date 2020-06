11 hónap kihagyás után első labdaérintéses góllal tért vissza

Csütörtök este 3-0-ra győzte le a Valenciát a a bajnoki címért harcoló Real Madrid a bajnokságban, a három gólból kettőt Karim Benzema, egyet pedig a hosszú kihagyás után visszatérő Marco Asensio szerzett.

Asensio 74. percben szerzett gólja több szempontból is különleges volt – a középpályás 11 hónap kihagyás után, súlyos térdsérülésből tért vissza, és a becserélése után 31 másodperccel már be is talált, ráadásul első labdaérintéséből.

Marco Asensio gólja a Valencia ellen

Asensio utána még egy gólpasszt is adott, vagyis elég mesésre sikerült a visszatérése, amire a vezetőedző Zinedine Zidane is kitért a mérkőzés után:

Sokat jelent ez neki. Boldogok vagyunk, hogy újra a pályán láttuk. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen hosszú kihagyás után egyből nagyszerű gólt szerzett. Ez is jól mutatja, hogy máris sikerült felvennie a ritmust.

A Real Madrid 29 forduló után kétpontos hátránnyal követi a bajnokságban a listavezető, péntek este a Sevilla ellen pályára lépő Barcelonát.