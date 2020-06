A sztárfocistáknál nincs ideálisabb célpont a betörőknek

Aki figyelemmel kíséri a futballvilág történéseit, annak feltűnhetett, hogy időről időre felbukkannak gazdag sztárfocisták kirablásáról szóló hírek. A lista meglehetősen hosszúra nyúlt az elmúlt években, néhány ismertebb név: Philippe Coutinho, Jordi Alba, Gerard Piqué, Alvaro Morata, Memphis Depay, Dele Alli és Thiago Silva is bűncselekmény áldozata lett.

Alapvetően kétféle módszerrel dolgoznak az elkövetők: felfegyverkezve törnek rá a focistára, vagy kifigyelik, hogy mikor nincs otthon, és akkor rámolják ki a házát.

Juventus-szurkoló vagyok, hol vannak az ékszerek?

Legutóbb a Tottenham Hotspur támadóját, Dele Allit rabolták ki, az angol válogatott focistához május közepén, a koronavírus-járvány kellős közepén törtek be maszkos, felfegyverzett támadók. Több százezer font értékben vittek el ékszereket és karórákat a focistától, akinek kést szegeztek, majd arcon ütötték. A házban volt Alli testvére is, ő is könnyebben meg is sérült a támadásban. A rendőrség azt gyanította, hogy a rablók tudatosan a focista házát választották. Arról nincs hír, hogy elkapták volna őket.

A Juventus egykori játékosát, Claudio Marchisiót hasonló módszerrel rabolták tavaly októberben. Az olasz Sky információi szerint az öt támadó az ablakon hatolt be a torinói házba, kettőjüknek lőfegyvere is volt. A széfet keresték, mire Marchisio közölte, hogy nincs olyanja. Marchisio elmondta, a betörők olaszul beszéltek, de akcentusuk volt.

Juventus-szurkoló vagyok, sosem bántanálak titeket, de áruljátok el, hol vannak az ékszerek

– mondta egyikük. Miközben a focista összeszedte a házban található értékeket, ketten fegyvert fogtak a feleségére. A támadók egy bőröndbe dobálták be az összegyűjtött márkás ruhákat, drága órákat és ékszereket, majd távoztak. A rendőrség szerint a rablók aprólékosan megtervezték az akciót, napokig figyelhették Marchisioék házát, legalábbis erre utal, hogy ismerték a kapukódot.

Marchisión kívül egy tucatnyi focista vált korábban valamilyen bűncselekmény áldozatává Olaszországban. Paul Pogbához szintén betörtek, amikor még a Juventusban játszott, az AS Roma egykori középpályása, a belga Radja Nainggolan is egyszer arra ment haza, hogy hívatlan látogatói voltak. A Napoli lengyel csatára, Arkadiusz Milik hazafelé tartott autójával a Liverpool elleni 2018-as Bajnokok Ligája-meccs után, amikor két motoros leszorította, és arra kényszerítette, hogy adja át nekik 27 ezer eurós karóráját. 2015-ben ugyanez történt az akkor még az Interben játszó Mauro Icardival és néhány hete az AC Milan spanyol játékosával, Samu Castillejóval is.

Fotó: instagr.am Mauro Icardi Instáján posztolt az órájáról mielőtt kirabolták

Ez a módszer Olaszországon kívül sem ismeretlen, 2019 nyarán egy motorosokból álló banda az Arsenal két játékosát, Mesut Özilt és Sead Kolašinacot akarta kirabolni. A támadást Kolašinac vakmerősége hiúsította meg, mert a bosnyák védő kiugrott a kocsiból, amiben Özil is utazott, és szembeszállt a felfegyverzett, késsel hadonászó bűnözőkkel, egyiküket meg is kergette. A West Ham United csatára, Andy Carroll nem volt ilyen vakmerő, ő inkább átadta a 22 ezer fontos karóráját a motoros támadóinak.

Insane footage of Sead Kolasinac coming to blows with knife-wielding robbers who jumped Ozil’s car. He chased them away before police could arrive - Ozil and his wife fled to safety at a nearby restaurant. pic.twitter.com/T7mzFRApWw — Elvis Bajric (@ElvisB101) July 25, 2019

Saját búcsúmeccse alatt törtek be hozzá

Spanyolországban közel húsz focistát raboltak ki az elmúlt két évben. Főleg a Barcelona játékosaira járt rá a rúd, ugyanis 2018 februárja és 2019 decembere között Philippe Coutinhóhoz, Gerard Piquehez, Jordi Albához, Arthurhoz, Kevin-Prince Boatenghez, Samuel Umtitihez és Nélson Semedóhoz törtek be. Az esetek többségében a focisták nem voltak otthon a betöréskor. Umtiti a lelátón ült a Valencia elleni meccsen, miközben kipakolták a lakását, míg Semedóhoz a Real Madrid elleni rangadó előtti órákban törtek be, amikor a játékos már a szállodában volt a csapatársaival.

Az ősi rivális Real Madridot sem kímélték a bűnözők. 2019-ben Casemiro, Isco, Lucas Vázquez és Karim Benzema otthonába törtek be. A francia csatár lakását a 3-0-ra elveszített februári El Clásico estéjén fosztották ki, de a Real edzője, Zinedine Zidane sem maradt ki a betöréshullámból. A történtek után a Real Madrid biztonsági szolgálata külön megfigyelőkocsit állított szolgálatba, hogy elejét vegye az újabb betöréseknek. A spanyol rendőrség azt tanácsolta a focistáknak, hogy lehetőleg ne posztoljanak arról, hogy épp merre járnak, vagy hogyan van berendezve a lakásuk.

Az Atlético Madrid csatára, Álvaro Morata a Feröer szigetek elleni meccsre készült a spanyol válogatottal tavaly júniusban, amikor a Madrid külvárosában lévő otthonába betörtek. Felesége és gyerekei a házban tartózkodtak, de szerencsére az ijedtségen kívül nem esett más bajuk. Az incidens után Moratáék elköltöztek a környékről. Csapattársa, a ghánai Thomas Partey még rosszabbul járt, mert hozzá rövid időn belül kétszer törtek be, egyik alkalommal akkor, amikor Moszkvában volt az Atléticóval BL-meccse miatt. Az ékszereken és az elektronikai eszközökön felül Partey-nak a 2016-os BL-döntőn kapott érmét is elvitték a betörők. És ezek csak a legnagyobb nevek voltak, Gabriel Paulista, Ramiro Funes Mori (mindketten Villarreal), Geoffrey Kondogbia, Ezequiel Garay (mindketten Valencia) és Iago Aspas (Celta Vigo) is hasonlóan járt.

Franciaországban is arra játszottak a betörők, hogy kifigyelték, mikor játszanak meccset a focisták. 2019 februárjában a Lyon a Barcelonával meccselt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A francia csapatból hárman is arra értek haza a meccs után, hogy betörők jártak náluk. Memphis Depay volt közülük a legpechesebb, mivel néhány hónappal korábban egymillió euró értékben vittek el tőle tárgyakat a betörők. 2018 decemberében Thiago Silva és Choupo Motinga, a Paris Saint-Germain két játékosának otthonát látogatták meg, a brazil hátvédnek a Nantes elleni bajnoki volt jelenése, amikor az eset történt. A betörők a tetőn keresztül hatoltak be a Párizs egyik felkapott negyedében található házba, miután sikerült kijátszaniuk a biztonsági rendszert. 600 ezer euró értékben vittek magukkal ékszereket, karórákat és egyéb nagy értékű tárgyakat. A PSG korábbi edzőjével, Unai Emeryvel ugyanez történt egy évvel korábban. Egyik esetben sem kapták el a tetteseket.

Angliában sem úszták meg a focisták. A liverpooli Sadio Mané és Dele Alli csapattársa, Jan Vertongen esetében is azt használták ki a betörők, hogy a focistáknak meccsük volt azon az estén. A legpofátlanabb húzás mégis az volt, amikor Wayne Rooney-hoz a 2016-os manchesteri búcsúmeccse alatt törtek be.

Egy Insta-fotó is kockázatos lehet

Ahhoz képest, hogy hány sztárfocistához törtek be az elmúlt néhány évben, ritkán sikerült elkapni az elkövetőket, ami részben magyarázza, miért éri meg a bűnözőknek próbálkozniuk. A nagy betöréshullám után 2019 októberében a spanyol rendőrségnek sikerült lekapcsolnia Toledóban egy négyfős, albán állampolgárokból álló bűnbandát, amely a gyanú szerint a betörések többségéért felelt. A rendőrök 10 ezer euró készpénzt és számos ékszert találtak a banda búvóhelyén, az akciónak köszönhetően került elő Thomas Partey BL-érme is.

Özilék egyik támadóját is elkapták tavaly novemberben; Ashley Smith, aki 2017-ben egyszer már elítéltek betörésért, tíz évet kapott a rablási kísérletért. A Liverpool brazil középpályásához, Lucas Leivához még 2009-ben törtek be, a betörő 150 különböző tárgyat vitt el a házból, többek között a focista olimpiai bronzérmét is. A tettest végül elkapták, két és fél év börtönbüntetést kapott.

Romelu Lukaku angliai otthonát 2016-ban rámolta ki egy háromtagú banda, miközben a belga csatár válogatott meccset játszott külföldön. Egyikük még a focista moziszobájában felszerelt projektort is megpróbálta leszedni, mielőtt elvitték Lukaku tévéjét, játékkonzolait és a kocsiját. Mindhármukat elfogta a rendőrség, és mint kiderült, négy másik betörésért is ők voltak a felelősök. Gareth Tomlinson hat évet, Carl White öt és fél évet, Phillip Mulligan pedig 21 hónapot kapott.

2010-ben ítélték el annak a bandának az egyik tagját, amely 2007-ben betört a liverpooli legenda, Steven Gerrard otthonába. Az akkor 22 éves Martin Wilson megfenyegette Gerrard feleségét: ha nem mondja el, hol van a széf, elrabolja a gyerekeket. A nevelőnő szintén a házban tartózkodott, és észrevétlenül riasztani tudta a rendőrséget. Wilson hét évet kapott a rablásért, a banda többi tagját később sem sikerült azonosítani.

Maga a jelenség, hogy kirabolnak focistákat nem új, mert a 2000-es években is előfordult, hogy kifosztottak egy-egy sztárt. Az internet és a közösségi média azonban előnybe hozta a bűnözőket, és úgy tűnik, hogy erre nincsenek felkészülve sem a sportolók, sem a klubok. Alex Bomberg biztonsági szakértő számos európai futballklubbal dolgozik együtt. Szerinte a focisták könnyű célponttá váltak a bűnözőknek, a meccsbeosztás és a közösségi oldalak áttanulmányozása után pontosan tudják, hogy mikor érdemes lecsapniuk. Ezért is lenne fontos, hogy tudatosuljon a játékosokban, hogy milyen kockázatai vannak egy Instagramra posztolt, ártalmatlannak tűnő képnek, mondta. Meggyőződése, hogy sokkal több betörés történik, mint amennyiről a közvélemény értesül, egyszerűen azért, mert a klubok nem akarják nagy dobra verni ezeket az incidenseket. Az, hogy rendszeresen kirabolnak focistákat, inkább európai probléma, az Egyesült Államokban sokkal jobban odafigyelnek a sportolók biztonságára.

Ha évente ötmillió fontot keresel, nem úszhatod meg, hogy ne költs a biztonságra.

Bomberg például évi 400 ezer fontért kínál személy szabott védelmet a focistáknak. A motoros támadás után Özil felbérelt egy biztonsági céget, hogy megvédjék londoni otthonát, elképzelhető, hogy egyre több focista tesz majd így. „Ezen téren addig nem lesz jelentős változás, ameddig valaki meg nem sérül. Egyszerűen nincs napirenden” – mondta a szakértő.

(Borítókép: Rendőrségi felvétel az Arsenal két játékosát, Mesut Özilt és Sead Kolašinacot ért támadásról.)