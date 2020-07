Megállíthatatlan az Atalanta, gálameccset rendeztek a Brescia ellen

Az Atalanta valódi gálameccset rendezett az olasz bajnokság 33. fordulójában, hazai pályán 6-2-re ütötték ki a Bresciát. A bergamói klub ezzel a győzelemmel a táblázat második helyére lépett fel, az újonc Brescia pedig a 19., kieső helyen áll.

Az Atalanta a szezon egyik legnagyobb meglepetése, a tavalyi harmadik helyükhöz képest is tudtak előrelépni, akkor 69 ponttal fejezték be a szezont, most pedig már 70 pontjuk van. Emellett a 93 szerzett góljuk is messze a legtöbb a ligában. A Brescia ellen már a 2. percben megkezdték a gólgyártást, a horvát középpályás, Mario Pasalic lőtte az első gólt. Hat perccel később, egy védelmi hiba után Ernesto Torregrossa góljával még egyenlíteni tudott a Brescia.

A 25. és a 30. perc között viszont három gólt is szerzett az Atalanta.

Előbb Marten de Roon, majd Ruszlan Malinovszkij és Duván Zapata vette be a Brescia kapuját, szebbnél szebb gólokat szerezve. A leglátványosabb az ukrán középpályás távoli bombagólja volt.

A második félidő eleje Pasalicról szólt, aki az 55. és 58. percben is gólt szerzett, így mesterhármassal vette ki a részét győzelemből. A meccs végén, a 83. percben a szlovák Nikolas Spalek góljával szépített 6-2-re a Brescia. A Bajnokok Ligájában is versenyben lévő Atalanta hat ponttal van lemaradva a Juventustól, és két ponttal előzi meg az eggyel kevesebb meccset játszó Intert és Laziót. 13 bajnoki óta veretlenek, utoljára január 20-án, a SPAL-tól kaptak ki a Serie A-ban.

Serie A, 33. forduló:

Atalanta-Brescia 6-2 (4-1)

szerdán játsszák:

AC Milan-Parma 19.30

Bologna-Napoli 19.30

Sampdoria-Cagliari 19.30

AS Roma-Hellas Verona 21.45

Lecce-Fiorentina 21.45

Sassuolo-Juventus 21.45

Udinese-Lazio 21.45

csütörtökön játsszák:

Torino FC-Genoa 19.30

SPAL-Internazionale 21.45

Az állás: