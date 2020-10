Új szövetségi edző az U19-es válogatott élén

A 39 éves Oross Márton játékos-pályafutása során megfordult a Győri ETO, a Kecskemét, a Gyirmót FC és a Haladás színeiben is, karrierje elején szerepelt a magyar utánpótlás-válogatottakban is. Profi pályafutását Gyirmóton fejezte be, ahol utolsó éveiben már utánpótlásedzőként is dolgozott. Innen az ETO FC-hez került, ahol előbb az U12-es, majd az U19-es és U17-es csapatokat irányította. 2018 márciusában került az Illés Akadémiára, itt az U17-es és az U19-es korosztály szakvezetője volt, emellett videóelemzői és szekcióvezetői feladatokat is ellátott a Haladásnál.

Oross Márton az MLSZ szövetségi edzőjeként a tavaly Európa-bajnokságon és világbajnokságon is részt vett 2002-es korosztályt veszi át az MLSZ kötelékéből szeptemberben távozó Preisinger Sándortól, első összetartását jövő héten tartja a csapatnak.

Fotó: MLSZ Oross Márton