A Klassikert megnyerte, de egyik legjobbját elvesztette a Bayern

Komoly Bayern-helyzettel indult, majd két dortmundi létszámfölényes megindulással folytatódott a 103. Klassiker. A 14. percben aztán megérkezett az első komoly kapusbravúr is, Roman Bürki védte látványos mozdulattal Leon Goretzka közeli fejesét. A Dortmund nem játszott alárendelt szerepet, de egy idő után a kontrákra rendezkedett be. A 21. percben Erling Haaland szerezhetett volna gólt egy ilyen szituációból, de Giovanni Reyna passza után nemcsak a kimozduló Manuel Neuer, hanem a kapu mellett is elpörgette a labdát. Más kérdés, hogy talán lesről indult a norvég csatár.

Három perccel később büntetett a Bayern, legalábbis elsőre úgy tűnt. Magasan támadott le a Dortmund, emiatt kissé fellazult hátul, ezt pedig kihasználta a címvédő: Kingsley Coman ugratta kis Serge Gnabryt, aki egy parádés ritmusváltással otthagyta Thomas Meunier-t, majd középre adott, az ötös vonalára bevetődő Robert Lewandowski pedig a kapuba továbbított.

Néhány percnyi videóelemzés után azonban les miatt visszavonták a találatot, így nem volt meg a lengyel klasszis 11. idei Bundesliga-gólja.

Ez kicsit felhúzta a Bayernt, amely komoly sortűz alá vette ezután a dortmundi kaput, de Goretzka és Bürki újabb párbaját ismét a svájci kapus nyerte, a többi kísérlet pedig nem volt pontos. A BVB továbbra is csak kontrákkal dolgozott.

Aztán a 35. percben óriási veszteség érte a Bayernt, Joshua Kimmich ugyanis megsérült, amikor szabálytalanul akarta szerelni Haalandot, el kellett hagynia a pályát, ráadásul nem is nagyon tudott súlyt helyezni a térdére. Helyére Corentin Tolisso állt be.

Fotó: Martin Meissner / AFP Kimmich valószínűleg súlyosan megsérült

A 40. percben Axel Witsel előtt adódott lehetőség, de fölébomázta Jadon Sancho beadását, öt perccel később viszont már együtt ünnepelhetett a csapattal.

A rendes játékidő utolsó percében Sancho ugratta ki Raphael Guerreirót, aki okosan passzolt vissza Marco Reusnak, a csapatkapitány pedig kapásból kilőtte a rövid felsőt.

Marco Reus gólja

De nem tudta kihúzni előnnyel a félidőig a Dortmund, egy szép szabadrúgáskombináció után David Alaba 18 méteres lövése talált utat Bürki kapujába, igaz, ehhez az is kellett, hogy a labda megpattanjon Meunier hátán.

Alaba gólja a Dortmund ellen

Nagy Borussia-lehetőséggel indult a második játékrész, Haaland viszont nem tudta eldönteni, hogy lőjön vagy passzoljon, végül egyik sem lett belőle, így gól sem.

Ez pedig azonnal megbosszulta magát, ismét Lewandowski büntetett, de ezúttal "legálisan". Lucas Hernandez adott be a bal szélről,

a lengyel klasszis megelőzte Mats Hummelst és gyönyörű mozdulattal fejelt Bürki hálójába.

Az 50. perc végén könnyen kettőre nőhetett volna a Bayern előnye, Coman lövése azonban a kapufán csattant.

Nem sokkal később Bürkinek kellett nyújtóznia Coman beadásánál, az ellentámadásból Haaland lőtt mellé. A 63. percben Bouna Sarr hibázott óriásit, szerencséjére Reyna lövését védte Neuer.

Többet támadott a Dortmund a második félidőben, hátul azonban többször fellazult és ezeket meg is büntette a rekordbajnok. A 80. percben Goretzka a saját tizenhatosánál szerzett labdát, a villámgyors kontrát a csereként beállt Leroy Sané fejezte be egy szerencsés lövéssel.

Sane gólja a Dortmund ellen

A Borussia azonban nem adta fel, három perccel később Haaland lépett ki egyedül és ezúttal mattolni tudta Neuert, visszajött egy gólra a Dortmund. Sőt, a 87. percben az egyenlítés is összejöhetett volna, de Reus kapásból a kapu fölé vágta a labdát.

A hosszabbításban Lewandowski szerzett egy újabb lesgólt, azaz az eredmény már nem változott. A Bayern ismét behúzta a Klassikert, viszont elveszítette Kimmichet, ami komoly érvágás lehet Hansi Flicknek és csapatának.

Végeredmény, Bundesliga, 7. forduló:

Borussia Dortmund–Bayern München 2–3 (1–1)