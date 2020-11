A legeredményesebb támadók a legacélosabb védelem ellen

Továbbra is remek teljesítményt nyújt a címvédő Bayern München. Hansi Flick csapata hat meccsen 24 gólt (ebből Robert Lewandowski egymaga tízet) szerzett a Bundesligában, azaz meccsenként átlagosan négyszer talál az ellenfél kapujába. A védelem azonban nem az igazi, eddig kilenc gólt kapott a gárda, ezzel az élmezőnyben a legrosszabbak közé tartozik. Különösen a jobb oldal törékeny, de David Alaba sem élete formájában játszik.

A Borussia Dortmund ellenben remekül védekezik, a legkevesebb gólt kapta a jelenlegi bajnoki szezonban, egészen pontosan kettőt. A Mats Hummels irányította védősor egységes, jól szervezett, határozott és magabiztos. Hogy a vezér játszhat-e szombaton, még kérdéses, hiszen egy héttel ezelőtt megsérült, miután duplázott a Bielefeld otthonában.

Ottmar Hitzfeld korábban mindkét csapattal megnyerte a Bajnokok Ligáját. A 71 éves szakember nyílt párharcra számít.

Mivel mindkét csapatnak kiemelkedő tudású játékosai vannak, nagyon izgalmas mérkőzésre számítok. A Bayern valószínűleg többet fogja birtokolni a labdát, de nem is feltétlenül a Dortmundnak kell kezdeményeznie. [...] A bajor együttes jelenleg a világ legjobbja, úgy futballoznak, mintha videójátékot néznénk

– fogalmazott a Kickernek Hitzfeld, aki szerint Lucien Favre stabilizálta a BVB védelmét, emellett pedig csapata látványos futballt játszik.

A fekete-sárgák szurkolói annak ellenére is bizakodók a csúcsrangadó előtt, hogy a legutóbbi három meccsüket elbukták a Bundesligában a Bayernnel szemben, ráadásul úgy, hogy összesen tíz gólt kaptak és egyet sem szereztek.

MEGÁLLÍTHATATLANOK A Bayern München a 2012–2013-as idény óta az összes kiírást megnyerte a Bundesligában. A klub sorozatban nyolcszor diadalmaskodott, ezzel abszolút rekorder a német élvonalban.

A három fiatal tehetség (a 17 éves Giovanni Reyna, a 20 éves Jadon Sancho és Erling Haaland) teljesítménye kulcsfontosságú lehet, a csapatkapitány Marco Reus jelenléte további pozitívum a Dortmund számára.

Az amerikai, angol és norvég trió összesen hat gólt és nyolc asszisztot jegyez eddig a bajnoki idényben.

Felnőttek a feladathoz, sikerre éhesek, motiváltak és nyomás alatt is jól teljesítenek.

Reus eddig hétszer talált be a Bayern ellen, emellett négy asszisztja is van. A német élvonalban jelenleg egyetlen játékos sem vette be többször a bajorok kapuját, mint a 31 éves támadó.

A Dortmundnak remek csapata van. A ligában a legjobb védelem jelenleg az övék. Fontos, hogy csapatként kell jól teljesítenünk. Ez a német klasszikus, tisztában vagyunk azzal, hogy az egész világ figyelni fogja. Ez is pluszmotiváció, magabiztosak vagyunk, mindent megteszünk a győzelemért

– nyilatkozott a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján Flick, aki arról is beszélt, hogy bár Niklas Süle második koronavírustesztje negatív lett, nem utazott el a kerettel.

Jó formában vagyunk, természetesen le szeretnénk győzni a Bayernt

– mondta Michael Zorc, a Borussia sportigazgatója. Hozzátette, nem szerencsés összehasonlítani Haalandot és Lewandowskit. Szerinte két különböző stílusú csatárról van szó, mindketten kiváló játékosok, az életkor pedig csak egy szám, nem számít, hogy a lengyel 12 évvel idősebb.

Erling a siker megszállottja, akaraterejével pedig hatást gyakorol az egész csapatra.

Favre Reynát magasztalta, szerinte nagyszerű játékos lesz belőle a jövőben.

A Bayern elleni legutóbbi két meccsünk rendben volt, még akkor is, ha veszítettünk. Most ennél is jobb teljesítményre lesz szükségünk, nem utolsósorban pedig jobban kell védekeznünk, mint legutóbb

– véli a svájci szakember.

A Bundesligában a 103. Der Klassiker következik. A Bayern eddig 48-szor győzött, a Dortmund 25-ször. Döntetlennel 29 alkalommal végződött az összecsapás.

Favre-nak nem túl jó a mérlege a rekordbajnokkal szemben: hat győzelem, három döntetlen és tizenegy vereség.

EZT VÁRJUK MI Az Index sportrovata megtippelte a végeredményt. Erre számítunk mi: Antalics Ádám: 2–3

Ch. Gáll András: 0–3

Huber Tamás: 2–2

Ilku Miklós: 1–1

Palotai Barnabás: 1–3

A Kickeren 132 ezer olvasó szavazott arról, melyik csapat nyeri meg a mérkőzést.

A voksolók 70 százaléka szerint a Bayern München örülhet majd a találkozó végén.

A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint a mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik meg a Signal Iduna Parkban.

Hitzfeld többek között arról is szót ejtett, a Bundesliga vonzóerejének az kedvezne, ha a Dortmund nem kapna ki a találkozón.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

November 7., szombat

18.30: Borussia Dortmund–Bayern München

A várható kezdőcsapatok a Kicker szerint:

Dortmund: Bürki – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna – Haaland

Bayern: Neuer – Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernández – Kimmich, Goretzka – Gnabry, T. Müller, Coman – Lewandowski

