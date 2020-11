Teljes sokkban a futballvilág a spanyol–német után

Amint arról beszámoltunk, Spanyolország hazai pályán 6–0-ra legyőzte Németországot a Nemzetek Ligája záró fordulójában. Nézzük először is a mérkőzés legfontosabb, mindenről árulkodó adatait:

a kapuralövésekben a spanyolok 23–2 -re múlták felül a németeket,

-re múlták felül a németeket, a kaput találó lövések aránya 10–0 volt,

volt, a labdabirtoklás 70–30 volt a spanyolok javára,

volt a spanyolok javára, Joachim Löw a 189. alkalommal ült a Nationalelf kispadján, ez volt a 31. veresége az eddigi 38 döntetlen és 120 győzelem mellett.

A német válogatott történetének második legsúlyosabb vereségét szenvedte el: 1909-ben egy felkészülési mérkőzésen 9:0-ra kapott ki Angliától Oxfordban. Egy másik 6:0-s zakója már volt a Nationalelfnek, még 1931-ben Ausztria ellen.

Na de vissza a spanyolok elleni keddi zakóhoz, mutatjuk, hogyan reagált a nemzetközi sajtó.

Németország

Kicker: A 100 éves szaklap kiemelte, hogy az év utolsó válogatott meccsén szenvedte el első idei vereségét Löw együttese.

A német válogatott minimális ellenállást sem tanúsított, a lelkes spanyolok a játék minden elemében felülmúlták a csapatot.

Tétmeccsen ez volt a legsúlyosabb vereség, ezt is külön kiemelte a német sportlap, valamint azt, hogy a spanyol futballisták ezen a sevillai estén osztálykülönbséggel jobbak voltak.

Bild: Katasztrófa Spanyolországban, Joachim Löw vakarhatja a fejét a 0–6 után – írja a bild.de, amely megszólaltatta rögtön a meccs után Lothar Matthäust. A világbajnok német labdarúgó, aki volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, úgy véli, újra be kellene hívni a nemzeti csapatba Thomas Müllert, Mats Hummelst és Jerome Boatenget is. Bastian Schweinsteiger is elmondta véleményét a Bild szakértőjeként: „szörnyű csapás érte a német futballt”.

Spanyolország

El Mundo: „Spanyolország megalázta Németországot egy történelmi estén.”

El País: „A spanyol válogatott zavarba hozta a németeket. Az új generáció korszakalkotó gólgyártással mutatkozott be, és győzelmével bejutott a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe.”

Marca: A spanyol napilap történelmi sikerként hirdeti címlapján a 6–0-t, és úgy fogalmaz: Luis Enrique csapata gyakorlatilag játszadozott a német válogatottal, amelyet végül megsemmisített.

A lap kiemelte a házigazda magabiztosságát és csapatszellemét, és hozzátette: a spanyol közönség újra beleszeretett a futballba ezen a mérkőzésen.

Anglia

The Guardian: „Igen, hat. Németország ellen. Történelmi esemény volt, olyan, amelyet 300 ember látott a helyszínen 65 ezer helyett – pedig könnyen lehet, hogy sokan soha többé nem láthatnak hasonlót. Joachim Löw csapatát nem egyszerűen legyőzték, megsemmisítették.”

Szerbia

Blic: „Teljes sokkban a futballvilág! Németország történetének legrosszabb meccsén hat gólt kapott Spanyolországtól.”

USA

ESPN: „A 2014-es brazíliai világbajnokság – amelyen a házigazdára történelmi vereséget mért az elődöntőben – megnyerése óta Németország válogatottja folyamatosan gyengül. Nagyobb vereség is lehetett volna ebből kedden este, ha Spanyolország nem szórakozza el a helyzeteit – ezt bizonyítja, hogy mindkét félidőben három gólt szereztek az hazaiak.”

