A világfutball új csillaga szombaton történelmet írt

Youssoufa Moukoko pénteken töltötte be 16. életévét, ezzel minden akadály elhárult előtte és szombaton a Hertha BSC elleni győztes bajnokin a Borussia Dortmund felnőttcsapatában is bemutatkozhatott.

Ízelítő:

16 évesen és 1 naposan bemutatkozott a Bundesligában Youssoufa Moukoko, ezzel rekordot döntött, már ő a legfiatalabb debütáns a német élvonalban

a Borussia Dortmund kameruni születésű tehetsége 13 évesen bajnoki címig vezette az U17-es csapatot

az utábpótlás-bajnokságokban összesen 81 mérkőzésen már 137 gólja van

a Nike hosszú távú szerződés kötött a játékossal, aki már tinédzserként eurómilliókat kaszálhat

Moukoko egy nappal a 16. születésnapja után mutatkozott be a német élvonalban, ezzel pedig történelmet írt: immár ő a liga legfiatalabb játékosa, Nuri Sahint előzte meg a sorban. A szintén a Dortmundban bemutatkozó középpályás 2005. augusztus 6-án 16 évesen és 335 naposan mutatkozott be.

NEM Ő MINDEN IDŐK LEGFIATALABBJA A négy topligát figyelembe véve az angol, az olasz és a spanyol élvonalban is voltak már fiatalabb debütánsok. Angliában Derek Forster 15 évesen és 185 naposan lépett pályára az élvonalban az AFC Sunderlandben 1964-ben. Olaszországban Amedeo Amadei és Petro Pellegri is egyaránt 15 évesen és 280 naposan debütált az első osztályban, előbbi az AS Roma, utóbbi a Genoa játékosaként. Amadei 1937-ben, Pellegri 2016-ban. Spanyolországban Luka Romero (Mallorca) 15 évesen és 219 naposan lépett pályára idén nyáron, a La Ligában ezzel ő a rekorder.

A jelenleg a török Antalyasporban légióskodó 32 éves Sahin a Kickernek adott interjújában elmondta, tartja a kapcsolatot a fiatal játékossal, aki néha tanácsot is kér tőle.

A német labdarúgás csodagyerekének kikiáltott csatár Kamerunban született, tehetségére már hamar fény derült. Nagyon gyors a pályán, hamar hoz jó döntéseket, fizikálisan erős és technikailag képzett.

A tőle néhány évvel idősebb védők is tartanak tőle, volt olyan csapat, amelynek hat gólt lőtt egy mérkőzésen.

A 2017–2018-as idényben bajnoki címig vezette a Dortmundot, csapata a rájátszás döntőjében 3–2-re győzte le a Bayern Münchent az U17-es bajnokságban. Az ekkor még csak 13 éves Moukoko végig a pályán volt, döntetlen állásnál három perccel a vége előtt szerzett gólt, ez pedig bajnoki címet ért a fekete-sárgáknak.

A Dortmundnál úgy vigyáznak Moukokóra, mint egy csiszolatlan gyémántra. A klub szakemberei különös figyelmet fordítanak arra, hogy ne érezze a körülötte sürgő-forgó újságírók kíváncsiskodását és mindent megtesznek, hogy levegyék a nyomást a válláról. Sascha Fligge, a BVB sajtófőnöke úgy nyilatkozott, az utóbbi hetekben kifejezetten megugrott a médiamegkeresések száma, a játékos azonban egyelőre senkinek nem nyilatkozhat a havonta megjelenő klubmagazin kivételével.

Moukoko 2009 májusában még Kamerunban élt a nagyszüleinél, ott nézte négy és fél évesen a májusi Chelsea–Barcelona Bajnokok Ligája-elődöntőt.

„Ekkor álmodtam először arról, hogy labdarúgó leszek.”

2013-ban aztán a már régóta Németországban élő édesapjához, Hamburgba vezetett az útja, az FC St. Pauli utánpótlásában kezdett futballozni, két évvel később pedig már vitte is a Dortmund.

„Nem különösebben izgatja a jelenlegi felhajtás” – mondta a Kickernek Mike Tullberg, az U19-es csapat edzője, akit a klubon keresztül megkerestünk mi is, de nem jártunk sikerrel, mert – ahogy a Dortmund közölte az Indexszel – rengeteg megkeresést kaptak az utóbbi két hétben és egész egyszerűen nem tudják utolérni magukat.

A dán szakember a német szaklapnak úgy nyilatkozott, hogy Moukoko nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is vezér, és rászolgált arra, hogy ő legyen az U19-es gárda csapatkapitánya.

Youssoufa nagyon céltudatos, keményen edz és gyakran a konditeremben kezdi a napot. Mindent megtesz, hogy fejlődjön, tudja, hová szeretne eljutni

– dicsérte Moukokót Tullberg.

Mi több, a 16 éves játékos olyannyira öntudatos, hogy maga keresett fel táplálkozási szakértőt is, hogy a segítségére legyen.

FIATALOKRA ÉPÍTENEK A Dortmundál több fiatal játékos kap rendszeres játéklehetőséget a felnőttcsapatban, a 20 éves Jadon Sancho és Erling Haaland is alapember, de a 18 éves Giovanni Reyna és a 17 éves Jude Bellingham is rendszeresen játszik. Ha sikerül őket minél tovább megtartani, szép jövő várhat a klubra.

A támadót korábban többször is verbálisan bántalmazták a bőrszíne miatt, de állítólag fittyet hány a sértésekre, sőt, a Black Lives Matter-mozgalomból is kiveszi a részét. Az október 24-i Rot-Weiss Essen elleni meccsen az első gólját letérdelve ünnepelte.

A fiatal játékost az sem tudja kibillenteni az egyensúlyából, hogy a hamburgi anyakönyvi hivataltól még várnak egy dokumentumot, amely bizonyítja, valóban annyi idős, amennyi.

Moukoko szerint a tehetség nem minden.

Itt mindannyian tehetségesek vagyunk. A kérdés az, hogy beleadsz-e száz százalékot, hogy mindent feláldozol-e azért, hogy profi labdarúgóvá válj vagy megelégszel csak nyolcvan százalékkal. Úgy gondolom, akik nem adnak bele mindent, nem lesznek profi futballisták

– fogalmazott Moukoko a BVB magazinjában.

Hogy mekkora médiaérdeklődés veszi körül Moukokót, jól mutatja, hogy a hétfőn megjelenő, 93 oldalas Kicker magazin címlapját is a 16 éves futballista sajátította ki.

Fotó: Kicker Youssoufa Moukoko a Kicker címlapján

Michael Zorc sportigazgató szerint Moukoko nem fog elkallódni, mert jól kezeli a kialakult helyzetet, nem mellesleg rengeteg segítséget is kap házon belül.

A Mouki becenévre hallgató támadó 137 gólt szerzett 81 tétmérkőzésen az U17-es és az U19-es csapatban.

Tizenhárom évesen már debütált az U17-ben, a korosztályban 56 mérkőzésen 90 gólt szerzett. Idén áprilisban a Német Labdarúgólia (DFL) új szabályzata 16 éves kortól engedélyezi a pályára lépést a Bundesligában, így jöhetett el Moukoko nagy napja szombaton.

Júliustól már a profik edzését látogatta, kezdetben rendszeresen, aztán a koronavírus-járvány közbeszólt, a szigorú higiéniai szabályok miatt visszatért az utánpótlásba, amíg nemrég félbeszakadt a bajnokság.

Elképesztő intelligenciával rendelkezik, remekül helyezkedik, megtalálja az üres helyeket a pályán. Fontos, hogy a felnőttek között ne vállaljon sok fizikai párharcot, mert a tapasztalt játékosokkal egyelőre nem képes felvenni a versenyt

– fogalmazott Guido Streichsbier, az U20-as német válogatott szövetségi edzője, akinek irányítása alatt Moukoko márciusban bemutatkozott a korosztályos válogatottban.

Moukoko jelenleg is a Dortmund akadémiájának campusán él egy 18 négyzetméteres szobában, a fürdőszobán pedig egyik csapattársával osztozik. A még mindig Hamburgban élő szüleivel szoros kapcsolatot ápol.

A Bundesliga más szint, Moukoko most már időről időre klasszis védők között mutathatja meg, mire képes. Jelenleg nyugalomra és időre van szüksége, de ezt pontosan tudják a Dortmundnál.

A német fellnőttválogatottban jelenleg nincs igazán klasszikus csatár, és bár Serge Gnabry, Leroy Sané és Timo Werner személyében kiváló játékosok alkotják a Nationalelf támadóegységét, a 16 éves csodatini hamarosan ezen az ajtón is kopogtathat.

Moukokóban az üzleti lehetőséget a Nike is meglátta, hosszú távú szerződést kötött vele. Hogy mennyiért, senki sem tudja, állítólag több millió euró üti a fiatal játékos markát.

Az tény, hogy az Instagramon már több, mint 800 ezer követőt számláló Moukoko jelenleg az egyik legtehetségesebb tinédzserkorú labdarúgó. Az utazása azonban most kezdődik igazán.

Illetve már el is kezdődött. Éppen néhány órával ezelőtt.

És hogy tényleg megjegyezzük: Youssoufa Moukoko.

(Borítókép: Youssoufa Moukoko gólját ünnepli a Dortmund U19-es csapatában. Fotó: AFP)