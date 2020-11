Ibrakadabra – Zlatan 39 évesen is varázsol

A rutinos támadó súlyos sérülését követően 2018 márciusában távozott a Manchester Unitedtől. Sokan azt gondolták, levezetni megy a Los Angeles Galaxyba, ám az Egyesült Államokban szebbnél szebb gólokat szerzett, csapata vezérévé vált az MLS-ben. Persze a ligát ne hasonlítsuk össze a Premier League-gel vagy a La Ligával, de az mindenki számára világos volt, Ibrának esze ágában sincs még szögre akasztani a stoplist.

Aztán jött az európai fordulat. A csatár 38 évesen az év elején visszatért az AC Milanba. Stefano Pioli együttesének döcögős ősze volt (az olasz szakember 2019 októberében vette át a csapat irányítását), Ibrahimovic érkezésével azonban tavaszra minden megváltozott. Az idény hátralevő részében huszonegy mérkőzésen 13-szor nyert, hatszor ikszelt, és csupán kétszer kapott ki a csapat.

Mino Raiola, Ibra hírhedt játékosügynöke még az USA-ban azt mondta ügyfelének, hogy nem vonulhat vissza,

az öreg kontinensen ugyanis tárt karokkal várják.

Ibra megkérdezte, melyik csapatnak van a legnagyobb szüksége rá, mire menedzsere csak annyit válaszolt: a Milannak. A többi már történelem.

Ibrahimovic jelenléte a fiatalokat is inspirálja, többek között Rafael Leaóra és Brahim Díazra is nagy hatást gyakorol. Paolo Maldini sportigazgató szerint fontos a fiatal tehetségek jelenléte is a csapatban, hiszen a jövő az övék. Alberto Zaccheroni, a milánóiak korábbi vezetőedzője nemrég úgy nyilatkozott, a svéd támadónak jelenleg nagyobb hatása van az olasz futballra, mint a Juventusban futballozó Cristiano Ronaldónak.

Ibra több, mint egy játékos Milánóban.

A gárda fő problémája az utóbbi években a stílus nélküli játék és a minőségi futballisták hiánya volt. Az együttes az egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapat Olaszországban, szüksége volt egy vezérre, egy példaképre. Ebben Ibrahimovic tökéletes választás volt: szereti a felelősséget, példát mutat a társainak, nemcsak a mérkőzéseken, hanem az edzéseken is. Leveszi a terhet a többiek válláról, akik így nyomás nélkül, felszabadultan futballozhatnak.

És ha már nyomás... A zárt kapus mérkőzések is kedveznek a Milannak, hiszen a fiatal játékosokat korábban többször is idejekorán kezdték el fütyülni egy-egy találkozón a San Siróban.

Ante Rebic jelenleg remek teljesítményt nyújt, ezt legfőképp Ibrahimovicnak köszönheti, és Hakan Calhanoglu is jól teljesít. A svéd támadó igazi motivátor, már a jelenléte is lendít a csapat játékán. A Milan sikerességének kétharmados kovácsa, a maradék egyharmad Pioli érdeme.

Ibrahimovic a vezér, aki ráadásul élvezi a reflektorfényt, Pioli pedig a „keresztapa”, aki tökéletes stratégiát dolgozott ki. A 4-2-3-1-es felállás, ami igazán passzol ehhez az együtteshez, nem pedig a 4-3-3, amely teljesen felesleges volt az utóbbi években, ráadásul csak azért erőltették az elődök, hogy Suso a jobb szélen tudjon játszani.

Ibrahimovic az első labdarúgó, aki az öt topliga valamelyikében 38 éves kora felett legalább tíz gólt szerzett.

És hol van még a vége...

A magát sokszor Istennek és Oroszlánnak hívó labdarúgó közben a koronavírussal is megküzdött, emiatt két bajnoki meccset volt kénytelen kihagyni. A többi hat találkozó mindegyikén betalált, sőt, négy meccsen duplázott. November 22-én a Napoli otthonában szerzett két gólt, a vörös-feketék ezzel tíz év után tudtak ismét nyerni a San Paolo Stadionban.

Ibrahimovic 1999-ben debütált a Malmö felnőttcsapatában. Azóta – hat idény kivételével – minden bajnoki kiírásban eljutott legalább tíz gólig.

A kiugró teljesítmény bizonyítéka, hogy a minap Janne Andersson svéd szövetségi kapitány Milánóban találkozott Ibrahimoviccsal, hogy arról egyeztessenek, látnak-e lehetőséget arra, hogy a csatár visszatérjen a nemzeti csapatba. Időközben – négy év után – ismét Ibrát választották Svédországban a legjobb labdarúgónak.

A Milan legutóbb a 2010–2011-es idényben ünnepelhetett bajnoki címet. A gárda első számú támadóját akkor úgy hívták: Zlatan Ibrahimovic.

Sokan nem kedvelik a hangzatos nyilatkozatai, az egyedi stílusa miatt, azonban a nagysága tagadhatatlan. Egy biztos, futballozni még mindig tud. Nagyon is.

Amikor 2012-ben Thiago Silva, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso és Clarence Seedorf is távozott az együttestől, totálisan összeomlott a klub, amely az identitását is elvesztette.

Az újjáépülő Milannak pedig most hatalmas szüksége van Ibrahimovicra. Nemcsak a nevére, a teljesítményére is. Egyszer fent, egyszer lent – a kérdés, meddig. A Liverpool a Jürgen Klopp-éra alatt talált ismét magára, a Manchester United továbbra is keresi önmagát Sir Alex Ferguson távozása után. A Milan lassan tíz éve próbál visszatérni a csúcsra, és úgy tűnik, most jó úton jár.

A jelek szerint az Elliott Management Corporation, amely 2018-ban megvásárolta a klubot, tudja, mit csinál, és nem elhanyagolható Ivan Gazidis ügyvezető igazgató szerepe sem.

A Milan vasárnap 15 órától a Fiorentinát fogadja. Ibrahimovic kisebb combsérülése miatt nem lép pályára ezen a találkozón.

(Borítókép: Kontrolab / Getty Images Hungary)