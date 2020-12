A West Bromwich elrontotta a Liverpool karácsonyát

A vendégek bizakodhattak a bravúrban, hiszen a december közepén kinevezett vezetőedző,

Sam Allardyce irányításával nyert csapat legutóbb az Anfield Roadon.

Big Sam 2017 áprilisában a Crystal Palace menedzsereként aratott győzelmet, azóta 66 meccset játszott le a Liverpool hazai pályán veretlenül.

A találkozó elején úgy tűnt, sok öröme nem lesz a birminghamieknek a találkozóban, hiszen

Sadio Mané már a 12. percben megszerezte a vezetést a Liverpoolnak,

amely a folytatásban is több komoly helyzetet alakított ki, ám a pontatlan befejezések miatt újabb gól nem esett a szünetig.

Fordulás után bátrabban futballozott a West Brom, ez pedig érezhetően meglepte a hazaiakat, több esetben Alisson bravúrjaira is szükségük volt, hogy előnyben maradjanak. A vörösök védelme több hajmeresztő hibát is elkövetett, igaz az egyébként is sérülésektől sújtott hátvédsorból a meccs 60. percében Joel Matipot is elveszítették.

A 82. percben pedig a vezetést is, egy szöglet után ugyanis Semi Ajayi fejesével egyenlített a WBA - a játék összképét tekintve teljesen megérdemelten.

Bár a hajrában mindent egy lapra feltéve támadtak a liverpooliak, a vendégek hősiesen védekeztek, így végül értékes pontot szereztek a címvédő otthonában, amely így öt helyett csak három egységre tudta növelni előnyét a riválisokkal szemben.

Premier League, 15. forduló

Liverpool FC–West Bromwich Albion 1–1 (1–0)

Leeds United–Burnley 1 –0 (1 –0)

West Ham United –Burnley 2 –2 (0 –1)

később:

Wolverhampton Wanderers–Tottenham Hotspur 20.15

szombaton játszották:

Manchester City–Newcastle United 2–0 (1–0)

Sheffield United–Everton 0–1 (0–0)

Arsenal–Chelsea 3–1 (2–0)

Aston Villa–Crystal Palace 3–0 (1–0)

Fulham–Southampton 0–0

Leicester City–Manchester United 2–2 (1–1)

