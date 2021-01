Bejelentették a DVTK új tulajdonosát

A DVTK mindig is nagy hagyományokkal és szurkolótáborral rendelkezett, de az elmúlt tíz évben a klub - az előző tulajdonosi körének is köszönhetően - újra visszakerült a magyar sport térképére – mondta dr. Magyar Mátyás, a BORSODI SPORT Holding Kft. ügyvezetője és a Fájdalom Ambulancia magánorvosi központ vezető szakorvosa.

Hozzátette: a klubot irányító menedzsment kiváló munkájának köszönhetően a DVTK hatalmas fejlődésen ment keresztül. Stabil gazdasági alapokon álló regionális szervezetté, valamint olyan sportmárkává nőtte ki magát, amely vonzóvá tette számukra ezt a pénzügyi és szakmai befektetést.

Egy ilyen környezetben lehetőségünk lesz arra, hogy a sportolóknak a professzionális edzői háttér mellett infrastrukturálisan és orvosszakmai oldalról is olyan támogatást biztosítsunk, ami a személyi fejlődésükkel párhuzamosan egy még erősebb, egységesebb és akár nemzetközi szinten is az élvonal felé törekvő csapatot eredményez. Ez az elsődleges cél, amiért közösen kell dolgoznunk – fogalmazott Magyar Mátyás.

A DVTK esetében ráadásul egy egész régiót lefedő multisportklubról beszélhetünk, amelyhez húsz szakosztály és egy észak-magyarországi labdarúgó-hálózat is hozzátartozik. Külön örültünk annak, hogy a DVTK vezetői nyitottak a határon túli projektekre is, és tavaly szerepet vállaltak a szlovák FC Kosice labdarúgóklub fejlesztésében. Ennek eredményeként – szlovák partnereinkkel együttműködésben – egy remek szakmai kapcsolatot tudtunk kialakítani egy hozzánk közel eső, komoly labdarúgó-hagyományokkal rendelkező régióval. Reményeim szerint nemsokára újabb szponzorok is bekapcsolódnak majd a területről a DVTK támogatásába – tette hozzá az új tulajdonos képviselője.

Sántha Gergely, a DVTK elnöke kiemelte, hogy az elmúlt években sikerült lefektetni a jövő klubjának alapjait, így az új tulajdonosokkal karöltve tovább dolgozhatnak azon, hogy a DVTK túlszárnyalja az elmúlt 110 év sikereit. Jelezte, amellett, hogy a magyar kormánynak köszönhetően 2018 óta egy „csodálatos futballstadionban szurkolhatunk, olyan fejlődésen ment keresztül a Diósgyőri Sportliget, mint korábban még sohasem, amiért köszönet illeti a klub előző tulajdonosát, a kormányzat sportfejlesztés mellett elkötelezett tagjait, a DVTK-t támogató partnereket, valamint minden kollégát, akinek munkája nélkül ez nem valósulhatott volna meg”.

Az elnök elmondta, hogy a folyamatosan bővülő edzőközpont, az orvosdiagnosztikai központ és a hamarosan elkészülő multifunkciós csarnok mellett az egri és a salgótarjáni sportszeretők is új létesítményekkel gazdagodtak.

A DVTK ma már nemcsak egy futballklub, hanem az ország egyik legnagyobb sportklubja, ahol húsz szakosztályban többezer felnőtt és utánpótlás korú sportoló DVTK címerrel a szíve felett sportol. Munkánk eredményeként 2019-től kiemelt sportakadémia lett a DVTK LSA. Büszkék vagyunk a DVTK eddig elért eredményeire, többek között a jégkorongozók bajnoki címeire, a női kosárlabdázók kupagyőzelmére, a férfi labdarúgók 2014-es Ligakupa-győzelmére vagy a Puskás Ferenc Stadionban telt ház előtt megvívott Magyar Kupa-döntőre.

Sántha hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy labdarúgóik továbbra is a legmagasabb osztályban játszanak és a mostani tulajdonosváltásnak is köszönhetően a jövőben ismét nemzetközi kupaindulást jelentő eredményért tudjanak küzdeni. Ehhez azonban az új tulajdonosi kör támogatásán kívül szükséges egy szélesebb körű, regionális összefogás, amely megmutatja, hogy egyrészt az egész régió számíthat a DVTK-ra, másrészt a DVTK is számíthat az egész észak-magyarországi régióra.

Borítókép: MTI Fotós: Vajda János