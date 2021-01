A Dortmund három zseniális góllal nyert Gulácsiék otthonában - videó

A forduló rangadóján nem lépett pályára a lipcseiek téli szerzeménye, Szoboszlai Dominik, aki továbbra is sérüléssel bajlódik, így még mindig nem mutatkozhatott be új csapatában.

Rendkívül küzdelmesen alakult az első félidő, amelyben inkább a Leipzig volt aktívabb, a vendégek még kapura lövésig sem jutottak, igaz, a hazaiak sem tudtak kialakítani komoly gólveszélyt.

Aztán a második félidő jelentős változást hozott az addigiakhoz képest, a Dortmund erőre kapott, az 55. percben pedig Jadon Sancho fejezett be egy gyönyörű támadást és juttatta előnyhöz a Borussiát.

Sancho gólja

A gól után támadásban maradt a BVB, Erling Haaland pedig akár el is dönthette volna a mérkőzést, Gulácsi Péter azonban hatalmas bravúrral tolta a keresztlécre a lövést.

A 67. percben egyenlített volna a Lipcse, de Dani Olmo is a kapufát találta el.

Négy perccel később viszont már tényleg kettő volt a Dortmund előnye, és most is Haaland volt a főszereplő. A norvég csatár először egy remek szóló után játszotta meg Sanchót, majd egy kis grundfoci után az angol középre tekert, ott pedig Haaland mindenkinél magasabbra ugrott és a fejese is pontos volt.

Haaland fejesgólja

A 84. percben a Dortmund megadta a kegyelemdöfést is. Marco Reus adott tökéletes ütemű kiugratást Haalandnak, aki elvitte a labdát Gulácsi mellett és az üres kapuba passzolt.

Haaland duplázik

Haalandnak ez volt a 25. Bundesliga-gólja, a 25. meccsén...

A hajrában összejött a szépítés a hazaiaknak, Alexander Sörloth fejesét elsőre még védte Roman Bürki, az ismétlésnél viszont nem hibázott a norvég csatár.

A győzelemmel a Dortmund feljött a negyedik helyre, a Lipcse pedig nem tudta kihasználni a Bayern München pénteki vereségét és maradt a második helyen.

Végeredmény, Bundesliga, 15. forduló:

RB Leipzig–Borussia Dortmund 1–3 (0–0)