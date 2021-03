Marco Rossi is reagált Gulácsi Péter szivárványcsaládos posztjára

Az olasz szakember így nyilatkozott a Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos oldalának:

Rengetegen kérdezték az utóbbi napokban az álláspontomat Gulácsi Péter múlt heti posztjával kapcsolatban. Ha valaki, akkor én elég jól tudom, hogy Gulának nagyon sok dologról van saját véleménye, amit el is szokott mondani. Maximálisan tiszteletben tartom, ha valakinek valamiről véleménye van, és azt is, hogy vannak, akik az adott állásponttal egyetértenek, és vannak, akik nem. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a véleményét mindenki tisztelettel, kulturált stílusban nyilvánítsa ki! Legyen szó fociról, társadalmi témákról vagy bármi másról. Nem is szeretnék többet beszélni erről, mert a mi legfontosabb feladatunk most az, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a márciusi vb-selejtezőinkre és az Eb-re. Bízom benne, hogy sok örömet tudunk majd okozni ezeken a meccseken minden magyar embernek, hiszen mindannyian ezért dolgozunk.