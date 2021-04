Reagált a Magyar Nemzet a Petry-ügyre

A Magyar Nemzet szerkesztősége reagált Petry Zsolt Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújára, amelyben arról beszélt, hogy a lap lerövidítette a vele készült interjút, abból pedig az újságíró többek között azt is kihagyta, hogy az 54 éves szakember szerint egy gyermek boldogan felnőhet egy homoszexuális családban is.

A Magyar Nemzet a cikkében bemutatta az ominózus kimaradt szövegrészletet.

– Társadalompolitikai kérdésekben van véleménye? Nemzeti oldalt említett az imént, a konzervatív oldallal szimpatizál?

– Teljes mértékben. Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre süllyedni, mint ahol most van. A bevándorlás-politika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Én nem Péter véleményével szemben állok, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy kisgyerek jól érzi magát egy homoszexuális családban. Csak azt kérem, hogy ne ez legyen az irányadó. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú évek alatt megtanultunk. Európa keresztény földrész, én nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen. A liberálisok felnagyítják az ellenvéleményeket: ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy. Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel.

A témával kapcsolatban a Magyar Nemzet szerkesztősége hét pontban foglalta össze álláspontját. A lap hangsúlyozta, hogy nem cenzúrázás történt, hanem a szöveg szerkesztése, miután Gulácsi Péter közleményéről már korábban is esett szó, illetve a bevezetőben került külön kiemelésre, hogy maximálisan tiszteletben tartja a válogatott kapusának véleményét.

Hozzáteszik, az interjú online megjelenését követően kereste meg őket Petry, hogy pontosítsák a kifogásolt részt, a szóban forgó két mondat szó szerinti leközlésére pedig nem tartott igényt.

A Magyar Nemzetnek hangfelvétele van az interjú alapját képező beszélgetésről. Ez végképp tisztázná, mi is Petry Zsolt véleménye a szóban forgó dolgokról. Ennek szövegét Petry Zsolt érdekében nem kívánjuk nyilvánosságra hozni

– olvasható a honlapon.

A lap azzal zárja gondolatait, hogy sajnálatosnak tartja, hogy egy kiváló szakember a véleménye miatt veszítette el az állását.

CSÁNYI SÁNDOR: A VÉLEMÉNYE MIATT SENKI NEM KERÜLHET HÁTRÁNYBA Az MLSZ elnöke is megszólalt az ügyben. Tudomásul kell venni, hogy minden közösségben, a munkahelyeken és a sportegyesületeknél is, világnézeti és értékrendbeli kérdésekben eltérő vélemények léteznek. Ha ezek nem kirekesztők, rasszisták, akkor ezekkel együtt kell tudni élni, el kell fogadni, hogy az emberek különbözőképpen gondolkoznak. A véleménye miatt senki nem kerülhet hátrányba

– ez egyaránt igaz Gulácsi Péterre és Petry Zsoltra is – fogalmazott a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor az mlsz.hu-n.



Meggyőződésem, hogy a magyar válogatott teljesítményét és egységét nem fogja befolyásolni ez a most kialakult vita. Nagyon remélem, hogy a jövőben a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak. Kérem a szurkolókat, hogy ahogy eddig, ezután is egységesen álljanak a válogatott mögött. A játékosoktól pedig azt várom el, hogy a válogatott minél sikeresebb Európa-bajnoki szereplésére koncentráljanak

– hangsúlyozta az MLSZ első embere.

(Borítókép: Petry Zsolt 2018. július 16-án. Fotó: Marco Leipold / City-Press / Getty Images)