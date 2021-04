Hatvan év, hatvan sztori a legendás Diego Maradonáról

Pincési László, a kötet szerzője az Indexnek elmondta, nem a jól ismert történetek összegyűjtésére fókuszált, hanem igyekezett kevésbé ismert, ám annál érdekesebb sztorikat összegyűjteni a legendás futballista életéből.

A kötetben több magyar érdekeltségű sztori is helyet kapott, többek között az 1990-es Újpest–Napoli BEK-mérkőzés vagy Diego Maradona első válogatottbeli fellépése – éppen Magyarország ellen.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy még láttam őt játszani, abszolút megvan az 1986-os világbajnokság, és a mai napig kiráz a hideg, ha megnézem az angolok elleni találatait. A könyv miatt mutattam meg a sport iránt kicsit sem érdeklődő lányaimnak, és azt mondtam: ha másért nem, azért emlékezzenek rá, mert ez az ember egy meccsen szerezte a világ talán két leghíresebb gólját. Igazi zseni volt, elképzelni is nehéz, mi lett volna belőle, ha minden erejével a futballra koncentrál egész életében

– fogalmazott lapunknak a könyv írója.

A 328 oldalas kötet 16 oldalas képmellékletet is tartalmaz olyan fotókkal, amelyeket eddig idehaza még nem publikáltak Diego Maradonáról.

A klasszikus önéletrajzi könyvekhez képest ez abban más, hogy rövid történeteken keresztül mutatja be Diegót. Így aztán talán nem a mély szakmaiság jellemzi, azaz egy átlagolvasónak is érdekes. És aki elolvassa, rájön, ő több volt egy futballozni is tudó drogos botrányhősnél. Szerintem igaza van annak a barátjának, aki úgy fogalmazott: kevés ilyen jószívű embert hordott a hátán a föld.