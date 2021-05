Olasz tréner válthatja Zidane-t a Real Madrid kispadján

Zidane-t először 2016 januárjában nevezték ki a királyi gárda vezetőedzőjének, együttesével háromszor nyert Bajnokok Ligáját, kétszer bajnokságot (erre még most is van egy kis esélye), két Spanyol Szuperkupát, két európai Szuperkupát és két klubvilágbajnokságot is felírhatott a neve mellé.