Kölni dráma, brémai bú, utolsó perces Lewa-rekord

Az első két hely sorsa már korábban eldőlt, a Bayern München gálával ünnepelte újabb aranyérmét, az Augsburg elleni meccs egyetlen kérdése az volt, hogy sikerül-e kapuba találnia Robert Lewandowskinak.

Erre egészen a 90. percig kellett várni, de akkor egy kipattanót értékesített a lengyel, aki így 41. góljával új Bundesliga-rekordot állított fel (5–2)!

A Gulácsi Pétert hazaengedő lipcseiek Willi Orbánnal a kezdőben szereztek vezetést idegenben az Union Berlin ellen, Justin Kluivert találatára viszont hamar érkezett válasz, a végén pedig még fordítani is tudott a házigazda (2–1).

A harmadik helyre az idény utolsó hét bajnokiját megnyerő Dortmund ért be, Erling Haaland az idénybeli 28. Bundesliga-meccsén megszerezte a 26. és 27. gólját is, rajta kívül pedig még Marco Reus is bevette a Leverkusen kapuját (3–1).

A Frankfurtban újra betalált André Silva, aki így 28 találattal végzett, a sárga lapok miatt hiányzó Sallai Roland nélkül felálló Freiburg erejéből az egyenlítésre még futotta, a végjátékban viszont a házigazda akarata érvényesült (3–1).

Dárdai Pál együttese, a Hertha a Hoffenheim otthonában hiába szerzett vezetést az első félidő végjátékában, egy 91. perces góllal végül megszakadt a veretlenségi sorozata, és a 14. lett.

A Werder Bremen pocsék formában zárt, a 34. fordulóban otthon kapott ki 4–2-re a Mönchengladbachtól, az utolsó tíz meccsén csak egy pontot szerzett, ezzel pedig végül kiesett!

Ehhez az is kellett, hogy a Köln megverje a Schalkét. A házigazda pedig hiába szerzett vezetést, a videózás után elvették Sebastian Andersson találatát, de a 86. percben Sebastiaan Bornauw gólja már szabályos volt, így a Köln mehet az osztályozóra (1–0)!

NÉMET BUNDESLIGA

34. FORDULÓ

Bayern München–Augsburg 5–2 (Gouweleeuw 9. – öngól, Gnabry 23., Kimmich 33., Coman 42., Lewandowski 90., ill. Hahn 67., Niederlechner 72.)

Borussia Dortmund–Leverkusen 3–1 (Haaland 5., 84., Reus 51., ill. Bender 90.)

Frankfurt–Freiburg 3–1 (André Silva 62. – 11-esből, A. Touré 87., Ache 93., ill. Dzsong Vu Jong 77.)

Hoffenheim–Hertha BSC 2–1 (Adamjan 49., Kramaric 91., ill. Darida 43.)

Köln–Schalke 1–0 (Bornauw 86.)

Union Berlin–RB Leipzig 2–1 (Friedrich 67., Kruse 92., ill. J. Kluivert 55.)

VfB Stuttgart–Bielefeld 0–2 (Klos 66., Doan 72.)

Werder Bremen–Mönchengladbach 2–4 (Rashica 80., Fullkrug 83., ill. Stindl 3., M. Thuram 52., Benszabaini 58., Neuhaus 67.)

Wolfsburg–Mainz 2–3 (Philipp 47., Joao Victor 66., ill. Boetius 44., Quaison 54., Bell 77.)

A végeredmény: 1. Bayern München 78 pont, 2. RB Leipzig 65, 3. Dortmund 64, 4. Wolfsburg 61, 5. Frankfurt 60, 6. Leverkusen 52, 7. Union Berlin 50, 8. Mönchengladbach 49, 9. Stuttgart 45, 10. Freiburg 45, 11. Hoffenheim 43, 12. Mainz 39, 13. Augsburg 36, 14. Hertha BSC 35, 15. Bielefeld 35, 16. Köln 33 (osztályozós), 17. Werder Bremen 31, 18. Schalke 16

(Borítókép: Robert Lewandowski ünnepli a Bundesliga-rekordot jelentő 41. gólját – Christof Stache / AFP)