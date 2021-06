Megvan a Real Madrid új vezetőedzője

A Sky Sports kedden arról számolt be, hogy Florentino Pérez madridi klub elnök a 61 éves olasz szakembert szeretné megnyerni a megüresedett posztra. Ugyanezt erősítette meg az átigazolási híreket mindig elsőként hozó újságíró, Fabrizio Romano, és a The Times is úgy értesült, hogy bármikor bejelenthetik Ancelotti érkezését. Spanyol lapok azt is tudni vélik, hogy a tréner péntek óta Madridban tartózkodik.

Ancelotti jelenleg az Everton vezetőedzőjeként dolgozik, de 2013 és 2015 között már irányította a Real Madridot, ahol 119 mérkőzésen 89 győzelem, 14 döntetlen és 16 vereség volt a mérlege, a csapat pedig ebben az időszakban Bajnokok Ligáját, spanyol Király Kupát, Európai Szuperkupát, klubvilágbajnokságot nyert.

2015 nyarán azonban megköszönték az egykori Juventus- és Milan-edző munkáját, mivel a csapat nagy trófea nélkül maradt, ő ezt követően sorrendben a Bayern Münchennél, a Napolinál, valamint most az Evertonnál dolgozott.

(Index/MTI)