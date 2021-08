Megszületett Gulácsi Péter második gyermeke

A RB Leipzig magyar válogatott kapusának, Gulácsi Péternek megszületett a második gyermeke, amelyet az Instagram-oldalán jelentett be. Kiderült a kicsi neve is, aki Vince lett, a futballista felesége, Dia a közösségi oldalán azt is elárulta, hogy a kisfiuk fogantatása előtt két vetélése volt .

A párnak korábban már született egy gyermeke. Másik kisfiuk, Dominik Zoltán 2019 júniusában jött a világra. Szerencsére mindenki egészséges a családban.