Van Basten óta nem látott ilyen debütálást a futballvilág!

Bár számos óriási mérkőzést rendeztek meg a Bajnokok Ligája csoportkörének a nyitányán, mégis az 1. forduló legsimább párharca hozta az egyik legnagyobb sztorit, az Ajax az elitsorozatban négy(!) góllal debütáló Sébastien Haller vezérletével 5–1-re győzött a Sporting CP otthonában.

A Bajnokok Ligájában ez csupán a második alkalom, hogy egy futballista az első mérkőzésén mesternégyest szerez, korábban az Ajaxot szintén erősítő Marco van Bastennek jött ez össze, igaz, már a Milan színeiben.

A holland gólvágó volt az első, aki egy BL-meccsen négyszer is eredményes volt, utána ez 15 alkalommal jött össze (Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud van Nistelrooy, Andrij Sevcsenko, Lionel Messi, Bafétimbi Gomis, Mario Gómez, Robert Lewandowski x2, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Serge Gnabry, Josip Ilicic, Olivier Giroud és Sébastien Haller).

A csúcsot egy meccsen öt góllal Lionel Messi és Luiz Adriano tartja.

Rekordösszegért vették, majd elfelejtették nevezni a nemzetközi kupára

A 27 éves támadó Franciaországban született, és az Auxerre utánpótláscsapatait kijárva mutatkozhatott be 2012 nyarán a felnőttek között. Haller játékjoga 2015-ben előbb kölcsönbe, majd végleg került a holland Utrechthez, ahonnan 2019-ben 98 meccs és 51 gól után a West Ham United kaparintotta meg 50 millió euróért.

Az angliai szereplés ennyire nem ment fényesen, 54 tétmérkőzésen 14-szer volt eredményes, mielőtt idén januárban 22,5 millióért érkezett az Ajaxhoz.

Ahogyan a szintén Hollandiából (Twente) Angliába (Southampton) igazoló Dusan Tadics esetében, úgy a francia utánpótlás-válogatottakat végigjáró, a felnőtteknél az elefántcsontpartiaknál tavaly bemutatkozó Haller esetében is remekül sült el az Ajaxhoz igazolás, 29 tétmeccsen 21 gól és nyolc gólpassz a mérlege.

Érdekes sztori vele kapcsolatban, hogy az amszterdamiak véletlenül elfelejtették nevezni télen az Európa-liga kieséses szakaszára, amiben így nélküle voltak kénytelenek szerepelni.

Most ezt a hibát nem követték el a hollandok…

Az Ajax a harmadik alkalommal jutott el legalább öt gólig egy BL-mérkőzésen, 1995 áprilisában a Bayern München (5–2), szeptemberében pedig a Ferencváros (5–1) ellen jött össze ez a mennyiség.

5 - @AFCAjax have scored 5+ goals in a Champions League game for the third time in history, after 19 April 1995 (5-2 v FC Bayern Munich) and 27 September 1995 (1-5 v Ferencvárosi TC). Spectacular. pic.twitter.com/pQMYxRnPtI — OptaJohan (@OptaJohan) September 15, 2021

Mérföldkőhöz ért a Gulácsiékat kitömő Manchester City

Az angol bajnok játszi könnyedséggel intézte el a három magyar válogatott futballistát is foglalkoztató RB Leipziget. A Manchester City ezzel az 50. győzelmét aratta a Bajnokok Ligájában, ehhez pedig 91 mérkőzésre volt szüksége, aminél csak a Real Madrid (88) ért el hamarabb ehhez a mérföldkőhöz.

Ami Pep Guardiola klubjának további eredményeit illeti, 16 döntetlen mellett 25 vereség csúszott be az „égszínkékeknek”.

A lipcseieknél Christopher Nkunku triplázott a 6–3-as vereség során, ő lett a negyedik játékos a brazil Ronaldo, Gareth Bale és Irfan Kahveci után, aki mesterhármast szerezve is vesztes csapat játékosaként zárt.

- Christopher Nkunku is the 4th player to score a @ChampionsLeague hat-trick in a match his team LOST, after Ronaldo, Gareth Bale and Irfan Kahveci#UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 15, 2021

A túloldalon Jack Grealish góllal és gólpasszal debütált a BL-ben, Wayne Rooney 2004-es remeklése óta az első angol futballistaként kezdett ilyen jól.

Messi hamarosan a dobogón, kíméletlen Real-támadó

Lionel Messinek ez volt a 150. mérkőzése a Bajnokok Ligájában, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo (177-177) és Xavi Hernández (151) után ő a negyedik játékos, aki elérte ezt a számot. Az aktív játékosok közül a 131 találkozónál járó Karim Benzema a 8., Sergio Ramos 129-cel a 10.

A nyáron nagy bevásárlást tartó PSG óriási meglepetésre csak 1–1-re végzett az FC Bruges vendégeként, ami pedig ennél is sokkolóbb, hogy a közel egymilliárd eurót érő keretű együttesnek héttel kevesebb helyzete volt, mint az alig 150 milliós belgáknak!

Mondjuk, ez annyira nem is meglepő már Mauricio Pochettino irányításával, hiszen hét BL-meccsből ötször is az ellenfél volt az aktívabb.

5 - Paris have fired less shots than his opponent in five of their seven games in Champions League under Mauricio Pochettino (16 shots for Club Brugge tonight, 9 for PSG). Galactic? #CLUPSG pic.twitter.com/0XC3X0R2Kt — OptaJean (@OptaJean) September 15, 2021

A Milan hiába vezetett a szünetben, a Liverpool a második félidőben fordított, így a gárda a legutóbbi nyolc idényrajtból hetedszer nyert egy döntetlen mellett. A legutóbbi nyitó körös vereségét még 2007-ben, a Marseille (0–1) ellen szenvedte el.

A két madridi csapat meccsein összesen egy gól esett, Rodrygo a 89. percben volt eredményes a Real Inter elleni milánói találkozóján. A fiatal brazil támadónak ez volt a hatodik BL-gólja, ehhez pedig csupán nyolc, kaput eltaláló lövésre volt szüksége. A 20 éves játékos egy éve a 80. percben szerzett győztes gólt az Inter ellen (3–2), az olaszországi meccsen pedig gólpasszt adott a 2–0-s siker során, rossz előjel tehát a fekete-kékeknek, ha Rodrygo pályára lép.

6 - El jugador del @realmadrid, Rodrygo Goes * * , ha marcado 6 goles en la @LigadeCampeones con tan solo ocho remates a portería (17 partidos). Providencial. pic.twitter.com/QenSsS0dBs — OptaJose (@OptaJose) September 15, 2021

A királyi gárda ezzel az eredménnyel amúgy az első csapat lett, amely sorozatban hét nemzetközi tétmeccset nyert meg Olaszországban – a Roma, a Napoli, a Juventus, újra a Roma, az Inter, az Atalanta és újra az Inter volt a szenvedő fél.

Erling Haaland továbbra is remek, a Dortmund 21 éves norvég csatára a Beşiktaş ellen megszerezte a 21. BL-gólját is – ehhez pedig csak 17 mérkőzésre volt szüksége!

