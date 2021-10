Több évtizede nem rendeztek a vasárnapihoz hasonló el Clásicót

Egészen 2003-ig kell visszautaznunk az időben, hogy olyan Barca–Real meccsre találjunk példát a futball történelemkönyvében, mint amilyen a vasárnapi lesz. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Sergio Ramos mind olyan játékosok, akik rendre főszereplői voltak az elmúlt évek, évtizedek Clasicóinak. A portugál 2018-as távozása után azonban idén nyáron Messi és Ramos is Párizsba tette át székhelyét, így ezen a klasszikuson már egyik világklasszis sem lép pályára. A legutóbbi ilyen találkozó 1–1-re végződött Luis Enrique és Ronaldo Nazário góljával. Új időszámítás kezdődik vasárnap délután az el Clásicók történelmében.

Egyik csapat sem a fénykorát éli

Finoman szólva sem mondhatjuk azt, hogy akár a Barcelona, akár a Real Madrid csúcsformában várná a hétvégi klasszikust. A katalánok történelmük egyik legnehezebb időszakának napjait élik, míg a madridiaknál is kezdenek sokasodni a problémák, főleg a mutatott játék és a közelmúlt meglepő vereségei miatt.

Sok dologról dönthet ez a Clásico a katalánoknál, az egyik legfontosabb kérdés a vezetőedző, Ronald Koeman jövője, ami valószínűleg eldől a rangadó után. Több sajtóinformáció szerint is

amennyiben vereséget szenved a Barcelona vasárnap, akkor végérvényesen megpecsételődik a holland szakvezető sorsa, és menesztik.

A katalánok jelenleg a spanyol bajnokság hetedik pozíciójában szerénykednek, míg a madridiak igaz, hogy ott vannak az élmezőnyben, de legutóbb a frissen feljutó Espanyoltól kaptak ki, míg a BL-ben a második játéknapon a Sheriff Tiraspol ellen szenvedtek vereséget hazai pályán.

A Barcelona helyzetét tovább súlyosbítja, hogy a játékosállományának minősége hagy kívánnivalót maga után, de a rendelkezésre álló kulcsjátékosok közül sem bevethetőek néhányan különböző sérülések miatt. A gólokért vasárnap is egy személyben Memphis Depay lesz a felelős, de a középpálya egyik meghatározó játékosa, Pedri nem lesz bevethető, mint ahogy Ousmane Dembélé sem, amivel tovább csökkenek Koeman lehetőségei a legjobb 11 összeállításánál.

Nem lesz telt ház a Camp Nouban?

A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében Spanyolországban a többi európai topligához képest még jó ideig csak limitált számban lehetett látogatni a sportrendezvényeket, azonban októbertől már a spanyol kormány is engedélyezi a korlátozások nélküli mérkőzéslátogatást.

Ennek ellenére sem gyarapodott jelentősen a Camp Nou népe. A vasárnap esti, Valencia elleni mérkőzés volt az első hazai Barca-meccs, amit akár telt ház előtt is rendezhettek volna több mint másfél év után, azonban mindössze 47 ezer rajongó váltott jegyet a mérkőzésre.

Így a Camp Nouban még félház sem volt az első, korlátozások nélküli bajnoki mérkőzésen.

A történethez hozzátartozik, hogy már 49 euróért is lehetett belépőjegyet váltani, azonban ez sem volt eléggé csábító a szurkolók számára ahhoz, hogy legalább félig megtöltsék a stadion lelátóit. Barcelonában a turizmus is hanyatlik, messze nem érkezett annyi látogató a városba az elmúlt hónapokban, mint korábban, ami hatással van a sportturizmusra is, így elérkeztünk arra a szintre, hogy problémába ütközik a Camp Nou lelátóinak megtöltése.

Visszaesett az érdeklődés az el Clásico iránt

Lionel Messi távozása után jelentősen megcsappant az érdeklődés a Barcelona mérkőzései iránt. A probléma a vezetőedző, Ronald Koeman személyéből is fakad, aki finoman szólva sem örvend nagy szimpátiának a katalán drukkerek között. Az őszi szezonban még a jegyárakat is drasztikusan csökkentették a klubnál: azt remélték, hogy sokan kilátogatnak majd a Camp Nouba, azonban úgy tűnik, hogy ez egyelőre nagyon nem működik.

A szurkolókat olyannyira nem hatják meg az olcsó jegyárak, hogy

a vasárnapi Clasicóra akár 99 euróért is bárki belépőt válthat a klub honlapján keresztül.

Évekkel ezelőtt a futballvilág egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésére a kezdőrúgás előtt már hetekkel sem lehetett belépőhöz jutni, sőt a legolcsóbb jegyárak Messiék idejében 500 euró környékén kezdődtek. Ehhez képest a mostani 99 eurós kezdőár aprópénz egy Clasicóért, azonban így sem sorakoznak hosszú sorokban a jegypénztárak előtt a drukkerek.

A szurkolók már 200 euróért cserébe leülhetnek a legjobb helyekre, ahova pár éve még több ezer euróért is elkapkodták a jegyeket.

A televíziós piacon egyelőre ismeretlen, hogy mennyire fog visszaesni a vasárnapi mérkőzés nézettsége a korábbi klasszikusokhoz képest. Annyi sejthető, hogy a jegyárusításban mutatott drasztikus visszaesés és az érdeklődés hiánya a tévékészülékek előtt ülő nézők számát sem fogja növelni, sőt.

Az elmúlt évek Clásicóit átlagosan 650 millió néző követte a képernyőkön keresztül, és több mint 100 országban sugározták élő adásban a találkozót. A vasárnap délutáni összecsapás minden bizonnyal alacsonyabb számokat fog hozni, de a Real Madrid klasszisa, Karim Benzema szerint még mindig az el Clásico a legjobb futballmérkőzés a világon.

A Barcelona–Real Madrid rangadót vasárnap délután 16.15-kor rendezik meg a Camp Nouban.

(Borítókép: Getty Images)