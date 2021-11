Az angol 3. liga pofozógépéből igazolhat a Barcelona

Finoman szólva is meglepő helyről érkezhet a La Liga-óriási Barcelona új igazolása: az angol harmadosztályban a bennmaradásért küzdő Fleetwood Townnál jártak a megfigyelők James Hill kapcsán – számolt be róla a Daily Mail.

A lap hozzáteszi, hogy a katalán gigász szakemberei az októberi, Burton Albion elleni mérkőzésen figyelték meg a 19 éves belső védőt, aki a napokban kapott meghívót az U21-es válogatottba.

A korosztályos nemzeti együttest irányító Lee Carsley már több mint egy éve figyeli Hill játékát, pénteken pedig eljött az idő, hogy a csehek és a grúzok ellen készülő keretbe meghívja a 24 csapatos League One-ban a 22. helyen álló Fleetwood hátvédjét.

Hill fiatal kora dacára már 53 alkalommal lépett pályára a felnőttcsapatban, teljesítményével pedig Premier League-klubok figyelmét is felkeltette, a harcba pedig beszállt a Barca is.

A 184 centi magas futballista szerződése a nyáron lejár, így szabadon igazolhatóként válthat klubot – mindössze egy nem túl masszív nevelési költséget kell érte fizetnie az új együttesének.

(Borítókép: James Hill nemrégiben mutatkozhatott be az U20-as angol válogatottban – The FA/The FA via Getty Images)