Hollandia takaréklángon égve harcolta ki a vb-szereplést

A hollandoknak egyszerű volt a képlet:

ha nem kapnak ki Norvégiától, a Montenegró–Törökország meccs eredményétől függetlenül biztosan megnyerik a csoportot és egyenes ágon jutnak el Katarba.

Annyival jobb volt ugyanis a gólkülönbségük a törököknél, hogy a döntetlen is belefért, ettől függetlenül az Oranje összeállítását nézve nem az ikszre játszottak, a legnagyobb sztárok ugyanis – Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum, vagy éppen Memphis Depay – a kezdősípszótól ott voltak a pályán.

Nem volt ott viszont a kispadon a szövetségi kapitány, Louis van Gaal, aki balesetet szenvedett vasárnap: a hollandok válogatott bázisán biciklizett és esett el olyan szerencsétlenül, hogy csípőtörést szenvedett. Így a stadion egyik VIP-páholyában foglalt helyet, ahonnan viszont telefonon tartotta a kapcsolatot a szakmai stábbal.

Lelkes szurkolótábora sem buzdíthatta a hazaiakat a Hollandiában a napokban érvénybe lépő járványügyi korlátozások miatt, így zárt kapuk mögött kellett kivívnia a vb-részvételt a 2018-as oroszországi tornáról lemaradó együttesnek. A norvégok legnagyobb sztárja, Erling Haaland sem tarthatott csapatával, így a vendégek sem voltak könnyű helyzetben.

Az első lehetőség a 12. percben a hazaiak előtt adódott, Steven Bergwijn ívelt középre külsővel a jobb oldalról, Depay közeli fejese azonban középre ment, így Orjan Nyland könnyedén hárított. A 26. percben Davi Klaasen ugratta ki remekül Arnaut Danjumát, aki azonban ígéretes helyzetből mellé csavart, majd Depay újabb fejesénél volt jó helyen a norvég kapus.

Közben Montenegróban gyors gólváltáson voltak túl a csapatok, vagyis félórányi játék után nem változott a csoport állása: Hollandia állt az első, Törökország a második helyen. Rotterdamban még egy távoli Depay lövés fért bele az első félidőbe, egyértelműen ő volt a legveszélyesebb játékos a pályán, de Nyland ezt a próbálkozást is lenyelte.

A második játékrész eleje nem hozott nagyobb izgalmakat, a 65. percig kellett várni az első valamire való helyzetre, akkor Danjuma bombázott fölé egy beadást az ötös sarkáról. A 77. percben Depay sokadik lehetősége is kimaradt, Bergwijn ezúttal is jól adott be jobbról, a Barcelona támadójának még arra is volt ideje, hogy átvegye a labdát, utána azonban tíz méterről az előtte álló védőt találta telibe.

A 84. minutumban aztán megnyugodhattak a hollandok, Danjuma hozta kihagyhatatlan helyzetbe Bergwijnt, a Tottenham szélsője pedig értékesítette a ziccerét.

Mivel időközben a törökök megszerezték a vezetést Montenegróban, már a lefújás előtt lezárultak a lényegi kérdések:

Van Gaal csapata kijutott Katarba, Törökország pedig pótselejtezhet majd a részvételért.

A hosszabbításban a kitámadó norvégokat egy kontra végén még egyszer mattolta az Oranje, amely így a végén magabiztos, 2–0-s győzelemmel ünnepelte a kvalifikációt.

A D-csoportban a már biztos első franciák elütötték a pótselejtezőtől Finnországot, miután Karim Benzema és Kylian Mbappé góljával győztek Helsinkiben, Ukrajna pedig megverte Bosznia-Hercegovinát, így Olekszndr Petrakov együttes végzett a második helyen. A már szintén kijutott belgák 1–1-es döntetlent játszottak Wales ellen, így a csehek hiába fektették két vállra az észteket, a szigetországiak értek oda a pótselejtezőt érő második pozícióba az E-jelű ötösben, ám a Nemzetek Ligája-szereplés miatt Csehország is érdekelt lesz tavasszal a pótselejtezőkben.

Eredmények, 10. (utolsó) játéknap:

D csoport:

Bosznia-Hercegovina – Ukrajna 0–2 (0–0)

gólszerzők: Zincsenko (59.), Dovbik (79.)

Finnország – Franciaország 0–2 (0–0)

g.: Benzema (66.), Mbappé (76.)

A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Franciaország 18 pont, 2. (és pótselejtezős) Ukrajna 12, 3. Finnország 11, 4. Bosznia-Hercegovina 7, 5. Kazahsztán 3

E csoport:

Csehország – Észtország 2–0 (0–0)

g.: Bravec (59.), Sykora (85.)

Wales – Belgium 1–1 (1–1)

g.: Moore (32.), illetve De Bruyne (12.)

A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Belgium 20, 2. (és pótselejtezős) Wales 15, 3. Csehország 14, 4. Észtország 4, 5. Fehéroroszország 3

G csoport:

Hollandia – Norvégia 2–0 (0–0)

g.: Bergwijn (84.), Depay (91.)

Montenegró – Törökország 1–2 (1–1)

g.: Beqiraj (4.), illetve Akturkoglu (22.), Kokcu (60.)

Gibraltár – Lettország 1–3 (1–1)

g.: Walker (7.), illetve Gutkovskis (25.), Uldrikis (55.), Krollis (75.)

A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Hollandia 23. 2. (és pótselejtezős) Törökország 21, 3. Norvégia 18, 4. Montenegró 12, 5. Lettország 9, 6. Gibraltár 0

(Borítókép: Soccrates Images / Getty Images Hungary)