Rangnick ezért mondott igent az MU-nak, és ezért nem a Chelsea-nek

Helyi sajtóhírek szerint hat játékos is távozhat, köztük Edinson Cavani, aki a The Times szerint a Barcelonához szeretne szerződni az idény végén. Mellette Paul Pogba, Jesse Lingard, Diogo Dalot, Anthony Martial és Donny van de Beek is elhagyhatja a „vörös ördögöket”.