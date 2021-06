Ahogy arról az Index is beszámolt, a pályán összeesett Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott játékosa a finnek elleni koppenhágai Európa-bajnoki mérkőzés 43. percében. Az Internazionaléval olasz bajnok, 109-szeres válogatott futballista egy dán akció után elindult visszafelé, majd mindenféle előzmény nélkül két-három, botorkálva megtett lépés után összeesett az oldalvonal mellett.



Az eszméletlen játékoshoz elsőként csapattársa, Simon Kjaer sietett oda, és azonnal stabilizálta Eriksen nyakát, gondoskodott róla, hogy a támadó ne nyelje le a nyelvét, és kapjon levegőt. Amíg az orvosi stáb nem érkezett a helyszínre, Kjaer biztosította, hogy Eriksen légutai szabadon maradjanak, és ő fordította csapattársát olyan testhelyzetbe, hogy az orvosok azonnal munkához tudjanak látni.

A csapatkapitánynak arra is volt ideje, hogy utasítsa csapattársait, hogy Eriksent körülállva akadályozzák meg, hogy felvételek készüljenek a földön fekvő játékosról. Kjaer lélekjelenléte, határozott fellépése biztosította az adott szituációban a legnagyobb diszkréciót az életéért küzdő klasszisnak.

Amikor az orvosi személyzet átvette Eriksen mentését, a csapatkapitány a pálya szélére rohant, ahol Eriksen zokogva pályára rohanó párját kezdte vigasztalni, megnyugtatni.



Végül Simon Kjaer volt az, aki a drámai kényszerpihenő után a pályára vezette övéit, hogy a történtek után ismét a sporté, a labdarúgásé legyen a szerep.





Az 1989-es születésű Simon Kjaer Thorup jelenleg az olasz bajnoki ezüstérmes klub, az AC Milan játékosa. Érdekes, hogy Kjaer a Milanban nem csapatkapitány, bár a szurkolók többsége nem lenne meglepve, ha a következő szezonban már az ő karján lenne az a bizonyos C betűs szalag.



A Horsensben született Kjær négyéves korában kezdett focizni a város Lund IF nevű klubjánál, ahonnan 2004-ben a dán superligás FC Midtjylland ifjúsági csapatához igazolt, ahol édesapja volt a csapatvezető. Simon az egyike az első játékosoknak, akik az FC Midtjylland labdarúgó-akadémiáján végeztek. Ez volt Dánia első akadémiája, és Kjaer olyan társakkal játszott már akkor és ott együtt, mint Jesper Weinkouff vagy Christian Sivebaek.



Kjaer ebben az időben még középpályásként játszott, ám az akadémia végére az edzői már inkább hátravezényelték. Azóta is középső védőt játszik minden felnőttcsapatban.

Kjaer a felnőtt pályafutását a Midtjylland csapatánál kezdte 2006 júniusában,

két hónappal később írta alá első profi szerződését. Tehetségére jellemző, hogy 2007 augusztusában szüleivel együtt elfogadta a Real Madrid hívását, de az FC Midtjylland elutasította a spanyol gigász ajánlatát, így Kjaer maradt Dániában, és 2007 szeptemberében ötéves szerződést írt alá a Midtjyllanddal.

2008 februárjában aztán ötéves szerződést írt alá az olasz Palermóval, klubja 4 millió eurós átigazolási díjat zsebelhetett be érte.

Azóta megfordult a Wolfsburg, a Roma, a Lille, a Fenerbahce, a Sevilla és az Atalanta kötelékében is.

2020. január 13-án szerződött a Milanhoz, ahhoz a klubhoz, amely egyszer, még Carlo Ancelotti aranykorszaka idején már megpróbálta elhozni Palermóból.

Az olasz bajnoki ezüstérmesnél 2021. március 11-én szerezte első gólját a Manchester United ellen egy Európa-liga-meccsen.

A tegnapi eset után természetesen Kjaer klubcsapata, az AC Milan is megszólalt. A Milannewson megjelent közlemény szerint





Simon Kjaer több mint egy kapitány, ő Eriksen őrangyala. Egy igazi legenda és egy igazi példakép! Simon #Kjaer, te vagy mindenki kapitánya.

Az öt nyelven folyékonyan beszélő Simon Kjaer 2009 februárja óta tagja a dán válogatottnak. Az akkori szövetségi kapitány, Morten Olsen a visszavonult legendás védő, Martin Laursen helyére építette be a csapatba. Az elmúlt évtizedben Kjaer 108 mérkőzésen szerepelt a dán válogatottban.

(Borítókép: Dán játékosok körülállják Christian Eriksent 2021. június 12-én. Fotó: Wolfgang Rattay / AFP)