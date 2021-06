Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy alábbi írásunkkal fejünkre vonjuk a Cristiano-imádók haragját. Még azt sem állítjuk, hogy alaptalanul. Hiszen hogy az ördögbe lehetne kivetnivalót találni egy 176-szoros válogatott, ezen a 176 meccsen összesen 106 gólt szerző ötszörös aranylabdás pályafutásában? Aki ráadásul éppen ellenünk, éppen kedd este lett az Európa-bajnokságok történetének legeredményesebb labdarúgója tizedik és tizenegyedik Eb-góljával, amivel ellépett a vele együtt kilenc góllal álló Michel Platini mellől. Ronaldo futballista-élettartama és eredményessége egyenesen bámulatos: megszakítás nélkül tizenegy világversenyen (5 Eb, 4 vb, 1-1 Nemzetek Ligája és Konföderációs Kupa) talált a hálóba. 2001-ben mutatkozott be Bölöni László alatt a Sporting felnőtt csapatában, egy évre rá pedig már a portugál bajnokságban, azaz húsz éve nyomja a világfutball legfelső szintjén. Elképesztő.

Ugyanakkor nem árt megvizsgálni Ronaldo 106 válogatottbeli góljának megoszlását. A 106-ból tizenkettőt büntetőből szerzett, tízet pedig szabadrúgásból.

Továbbá: 15 mérkőzést játszott a portugál válogatottban az európai Big Five (Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország) ellen, de az ötből négy ellen képtelen volt a hálóba találni, csupán Spanyolország ellen volt eredményes.

Vagyis jobbára a kiscsapatok ellen szerzi a góljait.

Andorrának, Örményországnak, Észtországnak, Lettországnak, Litvániának, a Feröer-szigeteknek és Luxemburgnak összesen 37-et lőtt és fejelt a 106-ból.

És az sem mindegy, hogy mikor.

Az NBA-ben előszeretettel használt jelzős szerkezet a „garbage minutes”, a szemétpercek, vagyis a mérkőzésnek az az időszaka, amikor már rég eldőlt a győztes kiléte, amikor már csak azért erőltetik a pontszerzést a kosarasok, hogy felturbózzák az egyéni statisztikájukat.

Nos, a futballban is van garbage minutes, és Ronaldo ezeknek a szemétperceknek a királya. Mert mikor is rúgta kedd este a két gólját? A 87. és a 92. percben, miután Guerreiro eldöntötte a meccset, ráadásul az elsőt tizenegyesből.

Vagy emlékezzünk vissza a felejthetetlen 2014-es Bajnokok Ligája-döntőre, amelyen 1–1-es rendes játékidő után 4–1-re gázolta le a Real Madrid az Atléticót. Ronaldo azon a meccsen a 120. percben lőtte egyetlen gólját, ismét csak büntetőből, beállítva a 4–1-es végeredményt.

Ugyanakkor akár erényének is felfoghatjuk, hogy rengeteg gólt szerez a mérkőzések hajrájában, ahogy kedd este is. Mindez mutatja hibátlan kondícióját, hogy amikor más már az öltöző felé sandít, ő még akkor is ereje teljében van, és csillapíthatatlan az étvágya. Ez valóban különleges adottság. Végtére is egy mérkőzés addig tart, amíg a bíró le nem fújta. Az első percben rúgott gól ugyanannyit ér, mint amit a kilencvenkettedikben szereztek.

Portugália következő két mérkőzése Németország és Franciaország ellen lesz.

Ronaldo eddig tízszer játszott a világfutball e két óriása ellen, és még nem szerzett gólt ellenük.

Sőt. Azóta, hogy a 2018-as oroszországi vb-n hármat vágott Spanyolországnak, nem tudott a hálóba találni komoly válogatott (elnézést kérünk a magyaroktól…) ellen. Olyan válogatott ellen pedig, amelyik már nyert világbajnokságot, éppen tíz éve eredménytelen, 2011-ben Argentínának rúgott gólt. Ronaldo 106 válogatottbeli gólnál tart. A csúcsot az iráni Ali Daei tartja 109-cel. Ez a háromgólos hátrány bőven eltüntethető. Senki se higgye, hogy a rekordokat hajszoló portugálnak nem ez jár folyamatosan a fejében.

