Itt a nyár szenzációja, Sancho az MU-nál folytatja

Az átigazolási ügyekben rendre jól értesült Fabrizio Romano osztotta meg szerda este, hogy a Borussia Dortmund megállapodott a „vörös ördögökkel” a 21 éves szélső szerződtetéséről, az angol csapat 90 millió eurót fizet a játékosért, illetve további bónuszok is érkezhetnek még a teljesítményétől függően.

Sancho is megegyezett már a fizetéséről, szerződése pedig 2026 nyaráig szól majd új együttesnénél. A hivatalos bejelentés a sikeres orvosi vizsgálat után következik – teszi hozzá Fabrizio Romano.

Jadon Sancho to Manchester United... HERE WE GO! #MUFC #Sancho



Done deal confirmed. Agreement reached between Manchester United and Borussia Dortmund.



€90m with add ons. Agents fee and personal terms agreed, contract until 2026.



Medicals pending - then it'll be official. pic.twitter.com/VBto2JqbtK