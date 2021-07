Balhé a londoni Eb-döntő előtt, randalíroztak a szurkolók

Néhány angol szurkoló olasz szimpatizánsokat támadott meg, míg sokan úgy akartak bejutni a stadionba, hogy nem volt jegyük. Utóbbi csoport a biztonsági személyzettel is összecsapott, kordonokat borogattak és egymást sem kímélték.

A Leicester Square is elesett, amelyből hirtelen ideiglenes szurkoló zóna lett. A videók futótűzként terjedtek a közösségi médiában, egy ideig a jeggyel rendelkező szurkolókat sem engedték be a Wembley-be.

A két csapat időben és biztonságban megérkezett, az angolok 18.20 körül futottak be a finálé helyszínére, nem sokkal később az olaszok busza is befutott. A létesítmény szóvivője elmondta, a stadion külső biztonsági peremterületén történt rendbontás, jegy nélküli szurkoló pedig nem jutott be az arénába.