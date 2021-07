Olaszország legendává vált, az angolok tudták előre

Az olasz La Gazzetta dello Sport a mérkőzés után a győztes szövetségi kapitányt, Roberto Mancinit méltatta, és szintén a 34 mérkőzés óta tartó veretlenséget emlegette. A lap szerint az Európa-bajnokság megnyerése mestermű, a válogatott újra megszerettette az emberekkel a focit.

A tizenegyespárbaj után Roberto Mancini azt mondta:

A fiaim elképesztőek voltak. Nincsenek szavaim rájuk, ez egy csodálatos csapat. Nehéz meccs volt, amit a korai angol gól még nehezebbé tett, de összességében uraltuk a mérkőzést. Küzdöttünk, majd domináltuk a találkozót. A csapatom sokat fejlődött, és hiszem, hogy tovább tudunk még javulni. A tizenegyeseknél egy kis szerencsére is szükség van, most nekünk volt több. Sajnálom Angliát, mert nekik is nagyszerű tornájuk volt. Nagyon boldogok vagyunk, és remélem, a szurkolók most ünnepelnek.