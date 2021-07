Keményen kiakadt az UEFA döntésén a TV2 műsorvezetője, aztán inkább törölte a posztját

Keményen kiakadt az UEFA döntésén Szebeni István. A televíziós műsorvezető Facebook-posztban írta le véleményét a szurkolók diszkriminatív viselkedése miatt kiszabott büntetésről – számol be a hvg.hu.

Szebeni István szerint az európai szövetség döntése elfogadhatatlan, ugyanis szerinte csak „néhány hülye huhogott”, ráadásul nem őket zárták ki a mérkőzésről, hanem az apákat, az anyákat és a gyerekeket.

Áruló Európa. Eddig is utáltam az összes érzékenyített nyugati barmot. Az, ami Európában folyik, egyszerűen ijesztő. Gyökértelen, anyanyelv nélküli, korrupt, zsarnok, rabszolgatartó, a világot tűzbe borító, milliókat kiirtó országok most szentet játszva ítélkeznek felettünk. Felettünk, akik 1100 éve vívjuk csatáinkat az örökös elnyomók ellen. Az elnyomás a futballba is begyűrűzött, mint ahogyan mindenhová. (...) Én úgy érzem, egyre erősebb újra a magyar, és ez a sok színházi, kockaszemüveges nyugati bohóc már sehol sem lesz, amikor Magyarország még mindig állni és ragyogni fog. Ezek csak irigyek. Mindenre, mindenünkre, ami nekik nincs, és sosem volt, vagy sosem lesz. HAZÁJUK